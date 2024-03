Trump es el último republicano en pie en las primarias de 2024; así es como lo ha hecho

Trump concluyó los primeros caucus de la nación en Iowa con una victoria de 30 puntos porcentuales que estableció un récord para los republicanos en el estado, que no tenía ningún aspirante en la contiend a. DeSantis, que quedó en segundo lugar y que había sido considerado como el contrincante más fuerte de Trump , se desvaneció cuando los votantes acudieron en masa a apoyar al magnate mientras la campaña de DeSantis y sus aliados revisaban repetidamente su estrategia y su liderazgo.

Muchos votantes han repetido las afirmaciones de Trump de que está siendo atacado en los tribunales por sus enemigos políticos. Sus rivales por la nominación defendieron a Trump de las acusaciones en su contra pues no deseaban recibir contraataques de sus entusiastas partidarios.

Scot Stebbins Sr., esperó en el frío en su ciudad de Laconia, Nueva Hampshire, para ver a la persona a la que describió como “el más grande presidente que hemos tenido desde Abraham Lincoln”.

“Él está a favor de la gente. A él no lo compran los otros funcionarios del gobierno que son corruptos. Y no ha hecho más que el bien para nuestra nación”, dijo Stebbins Sr. Añadió que no le preocupan los casos judiciales contra Trump “porque probablemente todos son inventados y se trata de una cacería de brujas”.

Trump se promovió a su manera. Publicó peroratas e insultos en su red social. Realizó grandes mítines donde hizo bromas, vilipendió a sus rivales y enemigos, leyó la letra de una oscura canción, “The Snake”, para advertir sobre la inmigración y mencionó los problemas de la nación mientras se oía una canción instrumental que los partidarios de la teoría de conspiración QAnon reclamaron como su himno.

Todo esto no basta para sus admiradores y partidarios más acérrimos.

Trump atrajo grandes multitudes a sus eventos de campaña de Iowa, Nueva Hampshire, Carolina del Sur y otros estados. Se ha presentado ante multitudes que lo ovacionan engalanadas con gorras, botones, calcetines y otras prendas con la frase “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”, así como camisetas con su fotografía de prontuario cuando se entregó a las autoridades, acusado de haber conspirado ilegalmente para invalidar la elección en Georgia. Miles de asistentes suelen quedarse fuera por falta de capacidad en las sedes.

Sus rivales republicanos no solo no igualaron ese nivel de entusiasmo, sino que parecieron seguir el camino de 2016, cuando los otros candidatos se abstuvieron de responder a sus ataques o solo lo enfrentaron directamente cuando ya era demasiado tarde.

Con Trump claramente en vías de convertirse en el nominado republicano, y con Biden en la misma situación por el lado demócrata, parece que la nación se dirige a una revancha de 2020.