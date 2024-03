Tribunal Supremo declara que es inconstitucional la expulsión de Donald Trump de las primarias en Colorado

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE ESTE FALLO PARA LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Si bien los nueve magistrados del Tribunal Supremo decidieron que los estados no pueden pueden recurrir a una antigua cláusula para impedir que Trump se presente a las primarias, hay diferentes opiniones dentro de la Corte en relación con el alcance de esa decisión.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, en un documento aparte, piensan que Trump es un “insurreccionista que ha violado su juramento” y arguyen que debe existen otros mecanismos, además del Congreso, para impedir que un candidato como él participe en las elecciones.

De cualquier forma, el alcance de este veredicto es limitado ya se refiere exclusivamente a la Sección 3 de la Enmienda 14.

Por lo que, si algunos de los 50 estados de Estados Unidos decide recurrir a otros resquicios legales con el propósito de excluir a Trump de las primarias o de las elecciones presidenciales de noviembre, teóricamente estarían en la capacidad de poder hacerlo, no obstante el Tribunal Supremo será quien tendría otra vez la última palabra.

LOS OTROS LITIGIOS DE TRUMP

El fallo de hoy no quiere decir que es el fin de sus problemas legales del expresidente estadounidense. El próximo 22 de abril, Tribunal Supremo tiene previsto escuchar los argumentos de las partes referentes a si Trump puede ser juzgado por injerencia electoral en las presidenciales de 2020 o si tiene inmunidad.

De a cuerdo a la sentencia que de el Tribunal Supremo, podría afectar directamente a dos casos: uno en Washington D.C. por el asalto al Capitolio y el otro en Georgia, en el que la Fiscalía imputa a Trump de buscar revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado, en el que perdió por un estrecho margen frente a Biden.

Así mismo, Trump enfrenta otros dos litigios: uno en Nueva York por supuestos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels y otro en Florida debido al manejo indebido de material clasificado.

TRES LECTURAS SOBRE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE TRUMP

Jeff Inglis, en su artículo “Supreme Court says only Congress can bar a candidate, like Trump, from the presidency for insurrection − 3 essential reads” publicado en The Conversation, realiza un análisis sobre la decisión del Tribunal Supremo estadounidense a favor de Trump

“El texto de la Sección 3 de la 14ª Enmienda establece, en su totalidad: Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, habrá participado en una insurrección o rebelión contra lo mismo, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad”, explica Inglis quien es editor de Política en The Conversation.