Trump liberó de una prisión venezolana a un estadounidense condenado por asesinato

Por Julie Turkewitz, José Bautista y Frances Robles

El gobierno de Estados Unidos dijo que estaba protegiendo a ciudadanos detenidos injustamente en el extranjero. Uno de ellos, Dahud Hanid Ortiz, mató a tres personas, según documentos judiciales.

Cuando el Departamento de Estado logró la liberación de 10 estadounidenses y residentes legales permanentes de una prisión de Venezuela la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la medida como parte de un esfuerzo por salvaguardar el bienestar de los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: Sabía Trump desde mayo que su nombre aparece en archivos de caso Epstein: WSJ

Pero uno de los hombres excarcelados, un estadounidense con doble nacionalidad venezolana llamado Dahud Hanid Ortiz, había sido condenado en Venezuela por el asesinato de tres personas en España en 2016, según un funcionario de la fiscalía de Madrid y registros judiciales venezolanos que The New York Times consultó.

El funcionario pidió no ser identificado para poder hablar públicamente sobre el caso.

Hanid Ortiz, de 54 años, había servido 19 años en el ejército de Estados Unidos, según documentos militares, y había sido condecorado con el Corazón Púrpura por las heridas recibidas en Irak. Participó en varios destacamentos y sufrió lesiones físicas y mentales como consecuencia de su servicio, según las autoridades militares. Posteriormente fue expulsado del ejército tras declararse culpable de fraude y hurto.

Luego, en 2023, fue condenado a 30 años de prisión por un triple homicidio cometido en Madrid en 2016, según los documentos judiciales venezolanos y la cobertura de los medios de comunicación españoles.

Los documentos judiciales dicen que Hanid Ortiz es un exintegrante del ejército estadounidense que había planeado asesinar a un abogado que mantenía una relación con su esposa. Pero en junio de 2016, el día que llegó al despacho del abogado en Madrid y no encontró a su objetivo, mató allí a dos mujeres, así como a un hombre que creyó erróneamente que era el abogado.

Las muertes fueron violentas, según una solicitud de extradición del gobierno español incluida en los registros venezolanos. Una de las mujeres, Elisa Consuegra, fue asesinada con un cuchillo o machete de grandes dimensiones. La segunda mujer, Maritza Osorio, y el hombre fueron asesinados probablemente con una barra metálica. Después, Hanid Ortiz prendió fuego a la oficina en un intento de encubrir su crimen, y luego huyó a Alemania y, finalmente, a Venezuela.

El miércoles, el abogado a quien iba dirigido el ataque de Hanid Ortiz, Victor Salas, dijo en una entrevista que estaba alarmado de saber que Estados Unidos había facilitado la excarcelación de Hanid Ortiz de una prisión venezolana.

Hanid Ortiz llegó el viernes a Estados Unidos, pero no está claro si está libre o bajo custodia estadounidense, lo que hace temer a Salas que el condenado vaya a por él.

“Yo ahora mismo estoy en total indefensión”, dijo. “Creo que Dahud se ha aprovechado de la corrupción venezolana y de la negligencia americana”.

Juan Carlos Consuegra, de 69 años, padre de Consuegra, dijo estar conmocionado por las acciones del gobierno de Trump.

“No entiendo cómo es posible que ocurra esto”, dijo. “Este tipo es un delincuente. Es un asesino”.

El gobierno de España había intentado extraditar a Hanid Ortiz desde Venezuela, pero la Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, y Hanid Ortiz debe ser juzgado dentro de Venezuela, que permite juzgar a sus ciudadanos por delitos cometidos fuera del país.

Una promesa fundamental del mandato del presidente Donald Trump ha sido la deportación de delincuentes de Estados Unidos. En los últimos meses, su gobierno había enviado a más de 250 venezolanos a una prisión de El Salvador, acusándolos de ser integrantes peligrosos de bandas o pandillas y una amenaza para el país. El gobierno de Trump ha aportado pocas pruebas que respalden esta afirmación.

El viernes, Trump accedió a aprobar la liberación de los hombres en El Salvador a cambio de 10 estadounidenses y residentes legales permanentes en Estados Unidos que habían sido retenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente autocrático de Venezuela.

Los familiares de algunos de los hombres devueltos a Estados Unidos han dicho que sus seres queridos habían viajado a Sudamérica como turistas y que luego fueron detenidos por las autoridades venezolanas.

“Todos los estadounidenses detenidos erróneamente en Venezuela están ahora en libertad y de vuelta en nuestra patria”, dijo Rubio tras el canje.

El Departamento de Estado no respondió el miércoles a preguntas sobre por qué había decidido incluir a Hanid Ortiz entre las personas que fueron liberadas de la detención venezolana, si el gobierno estadounidense conocía sus delitos y si se permitió que Hanid Ortiz quedara libre una vez en suelo estadounidense.

En un comunicado, una portavoz del Departamento de Estado dijo: “Estados Unidos tuvo la oportunidad de conseguir la liberación de todos los estadounidenses detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras condiciones duras”.

Por “motivos de privacidad”, dijo la portavoz, no se ha revelado más información.

Las actas judiciales venezolanas que documentan los delitos y la condena de Hanid Ortiz están a disposición del público en el sitio web del más alto tribunal del país.

Giselle Caso, quien se describió a sí misma como la mejor amiga de Consuegra, dijo que la familia y los amigos quedaron horrorizados al ver a Hanid Ortiz en las fotos publicadas por el Departamento de Estado el viernes, sonriente y vestido de civil, con apariencia de estar preparado para una vida en libertad.

“Queremos saber en qué condiciones fue liberado este hombre”, dijo. “¿Estados Unidos va a hacerle cumplir su pena de prisión?”.

“No se trata de un preso político”, añadió.

“Estas personas fueron torturadas”, dijo Caso. “No les dispararon con una pistola, les mataron con un cuchillo, y luego prendieron fuego al lugar. Fue una forma horrible de morir”.

En la solicitud de extradición, las autoridades españolas afirman que Hanid Ortiz envió un correo electrónico a la hermana de su esposa después de los asesinatos, en el que confesaba: “Hice cosas terribles”.

“Soy responsable de todo y ahora soy malo”, escribió. “Nadie me va a perdonar jamás lo que ocurrió”.

Hanid Ortiz sirvió 17 años en el ejército estadounidense como soldado alistado, seguidos de dos años como oficial comisionado. Además de las lesiones físicas y mentales que sufrió en el trabajo, también tuvo problemas disciplinarios, según el ejército.

Hacia el final de su carrera, el ejército lo acusó de hurto, fraude por simulación de enfermedad y de brindar declaraciones oficiales falsas, acusándolo en consejo de guerra de presentar información física y médica falsa y de falsificar las recomendaciones de sus superiores en su solicitud para convertirse en oficial comisionado.

También le acusaron de mentir sobre su lugar de residencia para poder recibir ayudas a la vivienda, afirmando que recibió más de 87.000 dólares en indemnizaciones a las que no tenía derecho.

Un juez militar ordenó su encarcelamiento durante seis meses, le impuso una multa de 25.000 dólares y le obligó a abandonar el ejército. Hanid Ortiz apeló, pero dos jueces militares confirmaron la decisión en 2015.

Salas, el abogado, dijo que inicialmente se había enterado de la liberación de Hanid Ortiz a través la policía alemana, que supo de la noticia y se inquietó por la seguridad de la exesposa del condenado, que es ciudadana alemana.

“Ellos consideran que Dahud es una persona altamente peligrosa”, dijo Salas.

c. 2025 The New York Times Company