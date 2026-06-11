Trump planea nominar al fiscal federal Jay Clayton como director de inteligencia nacional

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump anunció que planea nominar a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores, como director de inteligencia nacional.

Trump enfrentó una fuerte oposición por su decisión de nombrar a Bill Pulte, jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como director interino. El puesto supervisa la coordinación de 18 agencias de inteligencia.

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La situación ha derivado en un enfrentamiento en el Congreso, ya que los demócratas afirmaron que se negarían a renovar unas facultades de inteligencia extranjera a menos que Trump retirara la nominación de Pulte y nombrara a un candidato permanente.

“Pocas personas en cualquier parte de la comunidad jurídica son respetadas al nivel de Jay”, escribió Trump . “Animo al Senado de Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible”.

Como fiscal federal en Manhattan, Clayton supervisa la mayor y más prestigiosa de las oficinas de fiscales del Departamento de Justicia, con una amplia cartera que abarca desde casos de terrorismo y espionaje hasta fraude bursátil y corrupción pública.

Asumió el cargo tras la fiscal federal interina Danielle Sassoon, quien renunció en febrero después de negarse a cumplir órdenes del Departamento de Justicia para retirar los cargos de corrupción contra el alcalde Eric Adams. El caso finalmente fue desestimado después de que fiscales de Washington presentaran una solicitud ante un juez.

Republicanos esperan avanzar rápidamente con la nominación

Clayton apareció el lunes en “Squawk Box” de CNBC , donde planteó dudas sobre la integridad de las elecciones de California. Trump ha afirmado sin pruebas que el lento conteo del estado en sus recientes primarias significaba que la votación estaba amañada.

“El pueblo estadounidense tiene razón en cuestionarlo”, señaló Clayton, añadiendo que el retraso en los resultados aumentó la oportunidad de fraude.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, declaró que el Senado podría avanzar “bastante rápido” para confirmar a Clayton si la Casa Blanca presenta pronto su documentación.