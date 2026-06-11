Advierten riesgo de que México pierda grado de inversión hacia 2029

“¿Por qué tan lejos? Porque el deterioro va a seguir siendo paulatino; en 2028 probablemente nos cambien la perspectiva a negativa si esto continúa así, si no hay crecimiento y el endeudamiento continúa creciendo” , sostuvo.

Si la consolidación fiscal no se materializa más rápido y el crecimiento económico no repunta a los niveles que se necesitan, es muy probable que el país tenga otro recorte de calificación entre 2029 y 2030 y, además, pierda el grado de inversión, advirtió Luis Gonzalí, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton México.

Recordó que actualmente el país está en perspectiva neutral o estable en dos calificadoras. Dijo que Standard & Poor's probablemente en algún punto de los siguientes 12 meses baje la calificación y todo se consolide en BBB-. Cuando ponen la perspectiva neutral, explicó, implica que no piensan cambiar la perspectiva ni hacer ningún cambio en la calificación crediticia en los siguientes 18 meses.

"Van a pasar los 18 meses y las cosas habrán empeorado si es que sigue este tema de consolidación baja en el déficit y de bajo crecimiento. Entonces nos van a decir: 'A ver, ¿sigues empeorando? Calificación negativa'. Y esa calificación negativa va a permanecer en los siguientes 12 a 24 meses; si es que lo resuelves, te regresamos a estable, si no, te bajamos la calificación. Si no se resuelve, pues probablemente en 2029 o 2030 viene una baja de calificación y ya a terrenos especulativos; es decir, ya no estaríamos en el grado de inversión” , dijo.

Durante un seminario web (webinar), se demostró que la apuesta del Gobierno para evitar que el país pierda el grado de inversión será el crecimiento económico.

Por otra parte, en la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera en junio de 2026, Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México ( Banxico ), exhortó a cuidar que no haya una mayor percepción de riesgo por parte de las agencias para evitar otro ajuste en la calificación soberana. Dijo que un ajuste a la calificación soberana ya la de Pemex generaría una elevada volatilidad en los mercados financieros nacionales, depreciación del peso mexicano, mayores primas de riesgo y presión al alza en las tasas de interés.