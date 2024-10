Trump promete deportar a inmigrantes haitianos de Ohio, que afirmó que comían mascotas

El expresidente Donald Trump ha prometido que anular+a el Estatus de Protección Temporal para millas de migrantes haitianos que viven en Springfield, Ohio los deportará.

Springfield, que se ha visto inundada por una ola de inmigrantes de la nación caribeña en los últimos años, saltó a la fama el mes pasado después de que Trump, de 78 años, amplifica afirmaciones infundadas sobre el consumo de mascotas durante su debate del 10 de septiembre contra Kamala Harris.

“Absolutamente, lo revocaría y los traería de regreso a su país”, dijo Trump al corresponsal de“NoticiasNación”Ali Bradley en una entrevista el miércoles.

Actualmente, el TPS se otorga a migrantes de 16 países en conflicto, incluido Haití, cuya deportación podría poner en riesgo su seguridad.

Hasta el 31 de marzo, más de 200.000 personas de Haití habían sido aprobadas para TPS, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Se estima que Springfield, que inició la iniciativa “Bienvenido Springfield” hace aproximadamente una década para cortar a los inmigrantes, tenía una población de alrededor de 58.000 habitantes en 2022, pero desde entonces ha recibido entre 15.000 y 20.000 nuevos residentes, lo que ha supuesto una grave presión sobre sus recursos públicos para escuelas y atención sanitaria.

Trump aprovechó la difícil situación de Springfield al tiempo que criticaba el historial de la vicepresidenta Kamala Harris en materia de migración ilegal y la actual crisis migratoria.

Antes del debate contra Harris, Trump había publicado memes en su cuenta de redes sociales aludiendo a informes de que los migrantes en Springfield estaban comiendo mascotas.

Entonces el candidato republicano lo dijo en voz alta.

“Se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”, dijo Trump en el debate, lo que provocó una rápida verificación de los hechos por parte del moderador David Muir, quien señaló que los funcionarios de la ciudad negaron esas acusaciones.

Springfield recibió docenas de amenazas de bomba contra edificios gubernamentales, escuelas y más, la “gran mayoría” de las cuales provenían de actores extranjeros que pretendían agitar la política interna de Estados Unidos, según el gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine.

Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, de 40 años, se atrincheraron y atacaron a los medios como respuesta.

“Lo que está pasando allí es horrible. Tienen una comunidad hermosa”, lamentó Trump en “NewsNation”. “Tienen que sacar a la gente [migrantes]... No podemos destruir nuestro país”.

“No funciona. No puede funcionar. No tiene nada que ver con Haití ni con nada más”, añadió, afirmando que Haití “recibirá” a los migrantes.

La campaña de Harris-Walz ha criticado a Trump y Vance por estas afirmaciones, y el vicepresidente denunció el caos que se produjo en Springfield después del debate.

“La gente está profundamente preocupada por lo que le está sucediendo a esa comunidad en Springfield, Ohio, y esto tiene que parar”, dijo Harris ante un panel de la Asociación Nacional de Periodistas Negros el mes pasado.

En medio de la controversia, un miembro del equipo de Vance contactó al administrador de la ciudad de Springfield, Bryan Heck, sobre las afirmaciones sobre el consumo de mascotas salvajes, informó el Wall Street Journal el mes pasado.

“Me preguntó sin rodeos: '¿Son ciertos los rumores sobre que se llevan y se comen a las mascotas?'”, contó Heck al medio. “Le dije que no. No había pruebas verificables ni informes que demostraran que eso fuera cierto. Les dije que esas afirmaciones no tenían fundamento”.

Vance, que vive aproximadamente a 90 minutos de Springfield, ha insistido en que quiere elevar las preocupaciones que tienen los residentes locales sobre la influencia de inmigrantes en su comunidad.

“No culpamos a los migrantes haitianos por venir a Springfield”, dijo en el programa “Meet the Press” de la NBC el mes pasado. “Culpamos a Kamala Harris por abrir la frontera sur de Estados Unidos e invitar a 20.000 personas a quedarse en un pequeño pueblo de Ohio”.