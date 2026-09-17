Listo, el expediente contra Samuel García

Hay transferencias multimillonarias, cuentas bancarias, contratos y empresas vinculadas al gobernador, a su esposa, a su cuñada, a su papá, a su secretario de Gobierno y al hermano de éste. Los nombres de Samuel García, Mariana Rodríguez , Eugenia Rodríguez , Samuel Orlando García Mascorro, Miguel Ángel Flores y Marcelo Flores.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha logrado conformar un expediente con pruebas “abrumadoras y contundentes” contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García .

Según las mismas fuentes, el esquema para desviar dinero del erario no es tan sofisticado ni tiene tantas fachadas y cortinas de humo: no les costó tanto trabajo seguir la ruta del dinero como en otros casos.

Según fuentes de primer nivel en esa dependencia, la carpeta de investigación contra una de las más relevantes figuras del partido Movimiento Ciudadano está lista para ser presentada ante un juez y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

¿Por qué no lo han hecho? No ha llegado el visto bueno “de arriba”. Hay dos explicaciones. Primero, que en el régimen tienen miedo a un efecto boomerang por lanzarse contra un gobernador de oposición en funciones mientras se mantiene la impunidad hacia el sinaloense Rubén Rocha Moya. Y segundo, que quieran usar el expediente para chantajear a MC de cara a las elecciones del 2027 para alinearlo a los intereses electorales de Morena.

SACIAMORBOS

Según otras fuentes, ya habían avanzado mucho las pláticas entre el PAN y Movimiento Ciudadano para conformar una alianza opositora en algunos estados del país para las elecciones del 2027.

Según los especialistas electorales, una coalición entre estos dos partidos suma a los simpatizantes de ambos. Es casi matemática pura. Eso no sucede si se incluye al PRI en la ecuación, pues en muchos estados hay priistas que nunca votarían por el PAN, panistas que nunca votarían por el PRI, priistas que odian a MC y emecistas que detestan al PRI. Entre el PAN y MC no hay divisiones tan profundas, así que procedieron las pláticas.