Crédito Infonavit 2026: estos son los requisitos para comprar una casa usada
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Los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden utilizar su financiamiento para adquirir una vivienda usada, ya sea que la propiedad pertenezca a un particular o forme parte de un esquema de vivienda recuperada.
Esta alternativa puede resultar atractiva para quienes buscan una propiedad en una zona determinada, con mayor espacio o cuyo precio se ajuste mejor a su presupuesto. Sin embargo, antes de concretar la compra es necesario verificar que la casa pueda ser aceptada por el Instituto.
El primer paso consiste en ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar el monto de crédito disponible y realizar la precalificación. Con esta información será más sencillo establecer un presupuesto antes de comenzar la búsqueda.
¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR LA VIVIENDA?
No cualquier inmueble puede adquirirse mediante un crédito Infonavit. La propiedad debe someterse a un avalúo y cumplir con determinadas condiciones físicas y de infraestructura.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener una vida útil remanente de al menos 30 años.
- Contar con suministro de agua potable.
- Disponer de drenaje o fosa séptica.
- Tener servicio de energía eléctrica.
- Contar con vías de acceso adecuadas.
- Cumplir con las condiciones de seguridad y ubicación establecidas por el Instituto.
El avalúo permite conocer las características y condiciones de la propiedad, por lo que es una parte fundamental antes de formalizar la operación.
¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA COMPRARLA?
Además de cumplir con las condiciones establecidas para el inmueble, el comprador debe presentar documentación para iniciar el trámite del crédito.
Entre los documentos solicitados se encuentran la solicitud de inscripción del crédito, identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, cédula fiscal y avalúo.
También se requieren los datos bancarios de la persona que vende la propiedad. Si la vivienda pertenece a un particular, debe presentarse además una copia del título de propiedad.
¿DÓNDE PUEDO BUSCAR UNA CASA PARA COMPRAR CON INFONAVIT?
El Instituto cuenta con la herramienta “Encuentra tu vivienda ideal”, que permite a los derechohabientes consultar opciones disponibles de acuerdo con sus necesidades.
También existe la posibilidad de adquirir una vivienda recuperada por el Infonavit. Para conocer estas propiedades, los interesados pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) de la localidad donde desean comprar, realizar su precalificación y revisar las opciones que se encuentren dentro de su capacidad de pago.
Es importante considerar que una casa usada y una vivienda recuperada no son necesariamente lo mismo: la primera puede ser propiedad de un particular, mientras que la segunda corresponde a un esquema específico del Instituto.
Antes de entregar dinero o comprometerse con una propiedad, conviene confirmar tanto la situación legal del inmueble como su viabilidad para ser adquirida mediante el crédito Infonavit.