Crédito Infonavit 2026: estos son los requisitos para comprar una casa usada

Los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) pueden utilizar su financiamiento para adquirir una vivienda usada, ya sea que la propiedad pertenezca a un particular o forme parte de un esquema de vivienda recuperada.

Esta alternativa puede resultar atractiva para quienes buscan una propiedad en una zona determinada, con mayor espacio o cuyo precio se ajuste mejor a su presupuesto. Sin embargo, antes de concretar la compra es necesario verificar que la casa pueda ser aceptada por el Instituto.

El primer paso consiste en ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar el monto de crédito disponible y realizar la precalificación. Con esta información será más sencillo establecer un presupuesto antes de comenzar la búsqueda.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR LA VIVIENDA?

No cualquier inmueble puede adquirirse mediante un crédito Infonavit. La propiedad debe someterse a un avalúo y cumplir con determinadas condiciones físicas y de infraestructura.

Entre los principales requisitos se encuentran:

- Tener una vida útil remanente de al menos 30 años.

- Contar con suministro de agua potable.

- Disponer de drenaje o fosa séptica.

- Tener servicio de energía eléctrica.

- Contar con vías de acceso adecuadas.

- Cumplir con las condiciones de seguridad y ubicación establecidas por el Instituto.

El avalúo permite conocer las características y condiciones de la propiedad, por lo que es una parte fundamental antes de formalizar la operación.