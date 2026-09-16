¿Podrían los Red Sox desplomarse en septiembre? Las estadísticas históricas no ayudan

Los Red Sox de Boston llegaron a la recta final de la temporada regular con una situación todavía favorable, pero también con varias señales que comienzan a preocupar. Después de perder 4-2 ante los Rangers de Texas, el equipo quedó con marca de 82-69, mientras intenta asegurar uno de los boletos de comodín de la Liga Americana. El problema no es únicamente la derrota. Boston atraviesa un momento ofensivo muy distinto al que mostró durante buena parte del verano y uno de los síntomas más evidentes es el exceso de ponches. La ofensiva se ha vuelto menos productiva y ha perdido buena parte de la paciencia que la convirtió en una de las fortalezas del equipo durante los dos meses anteriores. LA OFENSIVA PERDIÓ EL RUMBO Boston llegó a septiembre después de haber construido un extraordinario registro de 41-13 durante los dos meses anteriores, periodo en el que se colocó entre las mejores ofensivas de las Grandes Ligas. Desde finales de agosto, sin embargo, el panorama cambió. Los Red Sox han tenido dificultades para poner la pelota en juego, generar tráfico en las bases y aprovechar las oportunidades ofensivas.

La derrota ante Texas volvió a exhibir esos problemas. Jacob deGrom ponchó a ocho bateadores y permitió únicamente dos carreras en cinco entradas, mientras que el bullpen de los Rangers logró contener los intentos de reacción de Boston. El resultado dejó a los Red Sox con 82 victorias y 69 derrotas, mientras Texas se mantiene en la pelea por la postemporada. ROMAN ANTHONY, EN EL CENTRO DE LAS MIRADAS Uno de los casos que más llama la atención es el de Roman Anthony. El joven jardinero se convirtió en una pieza importante de la ofensiva de Boston, pero durante septiembre también ha experimentado problemas para hacer contacto de manera consistente. Su situación resulta especialmente relevante porque Anthony forma parte de la nueva generación de jugadores sobre la que Boston pretende construir su futuro. El talento sigue estando ahí. De hecho, apenas el domingo ante Kansas City, Anthony produjo un sencillo impulsor que rompió el empate en la séptima entrada, contribuyendo al triunfo 4-1 de los Red Sox. El problema para Boston es que necesitará mucho más que actuaciones aisladas si pretende llegar a octubre con una ofensiva capaz de competir contra los mejores cuerpos de pitcheo de la Liga Americana. CONTRERAS Y CROCHET, DOS REGRESOS IMPORTANTES No todo son malas noticias para Boston. Willson Contreras ya está nuevamente disponible y tuvo dos imparables en la victoria sobre Kansas City. Su presencia ofrece mayor profundidad ofensiva y experiencia para el tramo decisivo de la temporada. El pitcheo también recibió una buena noticia con la recuperación de Garrett Crochet, una de las piezas fundamentales del cuerpo de lanzadores de los Red Sox. Crochet ha sido una de las principales armas de Boston durante 2026 y su recuperación puede resultar importante para afrontar la carga de trabajo que representa la postemporada. Pero los regresos individuales no resuelven automáticamente el problema colectivo. Boston necesita recuperar la disciplina ofensiva que mostró durante su mejor tramo de la campaña. TAMPA BAY MARCA EL CAMINO Mientras los Red Sox intentan recuperar su mejor versión, los Rays de Tampa Bay han mostrado una combinación ofensiva particularmente peligrosa.

Uno de sus principales referentes es Junior Caminero, quien el 11 de septiembre conectó su cuadrangular número 40 para darle a Tampa Bay el triunfo sobre Houston y asegurar el boleto a la postemporada. Fue su segundo año consecutivo con al menos 40 jonrones, después de haber conectado 45 en 2025. Caminero volvió a conectar jonrón el 15 de septiembre, su número 41 de la temporada, para darle a los Rays una victoria de 2-1 sobre Oakland.

El contraste es significativo: mientras Tampa Bay cuenta con un bateador capaz de cambiar un partido con un solo swing, Boston necesita que Anthony, Contreras, Wilyer Abreu y el resto del lineup recuperen consistencia. EL CALENDARIO YA NO PERDONA La parte más exigente del calendario está por comenzar. Después de la serie en Texas, Boston tiene compromisos contra Tampa Bay, Cleveland y Chicago, tres equipos involucrados directamente en la pelea por posiciones de postemporada. De acuerdo con el calendario, después del compromiso del 17 de septiembre ante los Rangers, los Red Sox tendrán 11 partidos restantes en la campaña regular. Eso significa que prácticamente cada encuentro tendrá consecuencias para la carrera por los playoffs. Además, el cambio de dirección en el dugout ha colocado todavía más atención sobre Chad Tracy, quien asumió como mánager interino después de que Boston despidiera a Alex Cora en abril. Tracy tomó el equipo con marca de 10-17 y consiguió meterlo nuevamente en la pelea. Ahora tendrá que encontrar respuestas para el tramo definitivo. ¿OTRA VEZ CONTRA LOS YANKEES? Una de las posibilidades que comienza a tomar fuerza en el panorama de la Liga Americana es un nuevo enfrentamiento entre Boston y los Yankees de Nueva York en la postemporada. Nueva York ya aseguró su lugar en los playoffs y cuenta con un arma particularmente peligrosa en Cam Schlittler, quien después de su actuación del domingo ante los Mets quedó con 14-6 y una efectividad de 1.95, además de 228 ponches en la temporada. Schlittler permitió solamente un imparable en seis entradas contra los Mets y ponchó a ocho bateadores, una muestra de la clase de pitcheo que Boston podría encontrar en octubre. Para una ofensiva que está batallando para hacer contacto, enfrentar a brazos de ese nivel representaría un desafío considerable. Boston todavía tiene argumentos para pensar en octubre. El equipo ya demostró durante 2026 que puede jugar a un nivel muy alto, y cuenta con jugadores capaces de cambiar la dinámica de un partido. El regreso de Contreras, la disponibilidad de Crochet y el talento de jóvenes como Anthony y Abreu son piezas que pueden modificar el panorama en cuestión de días. Pero la tendencia reciente también es clara: los Red Sox han perdido parte de la ofensiva que los llevó hasta esta posición y necesitan recuperar su disciplina en la caja de bateo antes de que comiencen los playoffs. Con apenas 11 juegos por disputar, el tiempo para corregir esos problemas se está agotando. Boston todavía controla su destino en la carrera por la postemporada, pero el desafío ya no consiste solamente en conseguir victorias. Los Red Sox necesitan volver a parecerse al equipo que dominó durante el verano antes de que octubre convierta cada ponche, cada turno desperdiciado y cada oportunidad perdida en una diferencia definitiva.