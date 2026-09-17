Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, a los 44 años de edad

La noticia fue dada a conocer públicamente por el senador Ricardo Monreal Ávila , quien publicó un mensaje de condolencias en su cuenta de X. La muerte de la legisladora generó reacciones entre integrantes de su bancada y autoridades del Estado de México.

La diputada federal Anay Beltrán Reyes , integrante de Morena, falleció este jueves 17 de septiembre a los 44 años , de acuerdo con la confirmación difundida por legisladores y dirigentes políticos. Hasta el momento, las fuentes consultadas no han informado oficialmente la causa de su muerte.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, escribió Monreal.

ANAY BELTRÁN REPRESENTABA A TULTITLÁN EN SAN LÁZARO

Beltrán Reyes formaba parte de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados y representaba por mayoría relativa al Distrito 8 federal, con cabecera en Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México. El Sistema de Información Legislativa registra que rindió protesta el 29 de agosto de 2024.

El distrito que representaba corresponde a una zona del Estado de México vinculada con Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Su periodo legislativo estaba contemplado para 2024-2027.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Beltrán Reyes tuvo participación en la administración pública municipal y dentro de Morena. El registro legislativo señala entre sus antecedentes cargos como secretaria del Ayuntamiento de Tultitlán, coordinadora de Morena en el municipio y coordinadora operativa territorial del partido.

Su trayectoria también quedó documentada en registros oficiales del municipio. En junio de 2024 tomó protesta como secretaria del Ayuntamiento de Tultitlán, antes de incorporarse a la Cámara de Diputados.

LEGISLADORES Y AUTORIDADES LAMENTAN SU MUERTE

Tras conocerse el fallecimiento, integrantes de Morena expresaron públicamente sus condolencias a la familia de la diputada. Entre quienes difundieron mensajes estuvieron Dolores Padierna, Julia Olguín, Rosario Orozco e Higinio Martínez.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también se sumó a las expresiones de pésame. El partido Morena publicó una esquela para lamentar la muerte de la legisladora.

La Cámara de Diputados también confirmó el fallecimiento de Beltrán Reyes, mientras que distintos representantes mexiquenses destacaron su trayectoria política y su vínculo con Tultitlán.

Hasta este jueves, no existe información oficial suficiente para establecer públicamente las causas del fallecimiento, por lo que cualquier versión adicional debe considerarse no confirmada.

OTRO DIPUTADO DE MORENA FALLECIÓ RECIENTEMENTE

La muerte de Anay Beltrán ocurre semanas después del fallecimiento de Zenyazen Escobar García, también diputado federal de Morena.

Escobar tenía 42 años y representaba al Distrito 16 de Veracruz. Antes de ocupar una curul en San Lázaro, se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno estatal encabezado por Cuitláhuac García.

Ambos casos corresponden a legisladores federales de Morena que formaban parte de la actual legislatura. La información disponible sobre el fallecimiento de Beltrán Reyes se mantiene en desarrollo.

DATOS CURIOSOS SOBRE ANAY BELTRÁN REYES

· Anay Beltrán Reyes nació el 27 de septiembre de 1981 en Tlapa, Guerrero, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

· Tenía 44 años al momento de su fallecimiento.

· Estudió Derecho y contaba con una licenciatura.

· Llegó a la Cámara de Diputados como representante de mayoría relativa.