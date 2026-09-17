La Granja VIP... estos son los cinco nominados que están en riesgo de salir esta semana

La jornada estuvo marcada por acusaciones, enfrentamientos y estrategias entre los habitantes. Niurka recibió la mayor cantidad de votos durante la Asamblea, mientras que Mónica Escobedo llegó a la zona de riesgo después de un empate con Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita .

La segunda semana de La Granja VIP terminó con una placa de nominación más grande de lo previsto. Después de la Asamblea realizada este miércoles 16 de septiembre, cinco participantes quedaron en riesgo de abandonar el reality durante la próxima gala de eliminación.

Cuando parecía que la placa ya estaba definida, apareció un nuevo giro. Manelyk González ganó el Huevo Dorado , cuyo beneficio esta semana consistió en elegir a un quinto nominado. La influencer utilizó ese poder para enviar a Kevyn “Bicolor” a la zona de riesgo.

LOS CINCO NOMINADOS DE LA GRANJA VIP

Con las diferentes dinámicas realizadas durante la segunda semana, la placa quedó integrada por Manelyk González, Azalia “La Negra” Ojeda, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn “Bicolor”.

Manelyk ya había sido enviada a la nominación como parte del legado de Abigail Pak, “La Coreañera”, quien antes de abandonar la competencia eligió a la influencer para ocupar un lugar en la zona de riesgo.

El segundo nombre de la placa se definió durante el Duelo de Nominación del martes 15 de septiembre. Azalia “La Negra” Ojeda se enfrentó a Rafael Mercadante y consiguió convertirse en la segunda nominada de la semana.

Con ellas dos en riesgo, la Asamblea terminó de modificar la lista y abrió paso a otros participantes de la competencia.

NIURKA FUE LA MÁS VOTADA DURANTE LA ASAMBLEA

La tensión aumentó durante la segunda Asamblea de La Granja VIP, en la que los participantes tuvieron que señalar públicamente a sus compañeros y explicar las razones detrás de sus votos.

Niurka fue quien acumuló la mayor cantidad de nominaciones. Entre los granjeros que votaron por ella estuvieron Mono Osuna, Kenny, Kunno, Manelyk y Azalia, además de otros habitantes.

Los argumentos expuestos estuvieron relacionados con diferencias personales, actitudes durante la convivencia y conflictos surgidos durante los primeros días dentro de la granja.

Después de conocer el resultado, Niurka aseguró que esperaba recibir los votos de algunos de sus compañeros y afirmó que ya tenía identificado al grupo que, según ella, buscaría colocarla en la placa.

MÓNICA ESCOBEDO ENTRÓ TRAS UN EMPATE

Otro de los momentos que definieron la placa ocurrió cuando Mónica Escobedo y La Bebeshita terminaron empatadas en votos durante la Asamblea.

El reglamento establecía que, ante un empate, debía tomarse una decisión para determinar quién ocuparía el lugar disponible en la nominación. Esa responsabilidad recayó en Pascal Nadaud, quien durante esta semana ocupa el puesto de Capataz.

Finalmente, Pascal decidió colocar a Mónica en la placa, mientras que La Bebeshita quedó fuera de la nominación.

La determinación provocó tensión entre los habitantes, debido a los roces que ambas habían protagonizado durante los días anteriores. Los conflictos por las camas, las tareas y la convivencia estuvieron entre los temas que generaron diferencias dentro del reality.

MANELYK UTILIZÓ EL HUEVO DORADO PARA NOMINAR A KEVYN

Cuando la placa parecía estar cerrada, Manelyk González ganó la prueba correspondiente al Huevo Dorado y obtuvo un beneficio especial.

Esta semana, el poder le permitió elegir directamente a un quinto nominado. La influencer decidió enviar a Kevyn “Bicolor” a la zona de riesgo, modificando nuevamente la lista.

De esta manera, la placa pasó de cuatro a cinco participantes. Kevyn regresó a una posición de peligro dentro de la competencia y ahora deberá esperar la decisión del público.

CUÁNDO SERÁ LA ELIMINACIÓN DE LA GRANJA VIP

Los cinco nominados tendrán que esperar hasta la próxima gala para conocer quién continuará en La Granja VIP y quién abandonará la competencia.

La eliminación está programada para el domingo 20 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por TV Azteca sobre la segunda semana del reality.

La placa quedó conformada por Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica y Kevyn, en una semana que dejó varios enfrentamientos y movimientos estratégicos dentro de la competencia.