Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters

El encuentro ocurrió mientras el Gobierno de México impulsaba una política orientada a incrementar la producción nacional de combustibles como parte de su estrategia de soberanía energética. De acuerdo con Reuters, la dependencia de suministros extranjeros se incrementó pese a las declaraciones oficiales sobre avances hacia la autosuficiencia en diésel y una aproximación a ese objetivo en gasolina.

Según cuatro fuentes con conocimiento del encuentro, citadas por la agencia bajo condición de anonimato, Sheinbaum cuestionó los resultados de la empresa estatal luego de que los datos correspondientes al segundo trimestre mostraran una disminución en la producción de gasolina y diésel, al mismo tiempo que aumentaron las importaciones de ambos combustibles.

La presidenta Claudia Sheinbaum habría confrontado a altos funcionarios del sector energético y financiero durante una reunión celebrada a finales de julio en Palacio Nacional, debido a la caída en la producción de combustibles de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), de acuerdo con información publicada por Reuters.

SHEINBAUM CUESTIONÓ PRODUCCIÓN Y ACCIDENTES EN REFINERÍAS

Reuters reportó que la presidenta también interrogó a sus funcionarios sobre los accidentes registrados durante el año en instalaciones de Pemex. Según las cuatro fuentes consultadas por la agencia, durante 2026 se habían registrado 12 accidentes en refinerías, con un saldo de seis personas fallecidas y 10 heridas.

Dos de las fuentes señalaron que Sheinbaum cuestionó particularmente a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, quien asumió el cargo en mayo.

De acuerdo con esas fuentes, la presidenta les reprochó la imagen generada por los accidentes y pidió a González que “pusiera las cosas en orden”.

Un portavoz de Sheinbaum confirmó a Reuters que la presidenta sostiene reuniones frecuentes con integrantes del sector energético, pero no proporcionó detalles sobre el encuentro. Pemex, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda no respondieron, según la agencia, a las solicitudes de comentarios sobre la reunión.

PRODUCCIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL DISMINUYÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Los datos citados por Reuters muestran que durante el segundo trimestre la producción de diésel de Pemex disminuyó 11% respecto al trimestre anterior, mientras que la de gasolina cayó 13%.

En contraste, las importaciones de diésel aumentaron 134% y las de gasolina 45%. El incremento en los precios internacionales de los combustibles elevó además el costo de las compras realizadas en el extranjero, principalmente provenientes de refinerías estadounidenses.

En términos de valor, las importaciones de gasolina aumentaron 122%, hasta 4 mil 550 millones de dólares, mientras que las de diésel crecieron 273%, hasta mil 510 millones de dólares, en comparación con el primer trimestre.

REFINERÍAS DE PEMEX OPERAN POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD

El comportamiento de la producción también se relaciona, según Reuters, con problemas en las instalaciones de refinación de Pemex.

La refinería Olmeca, ubicada en Tabasco y considerada uno de los principales proyectos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha registrado fallas eléctricas e incendios. En marzo, un incendio provocado por el desbordamiento de aguas residuales con aceite dejó cinco personas muertas, de acuerdo con la información publicada por la agencia.

Pemex también ha informado sobre trabajadores lesionados en la refinería de Madero, Tamaulipas, y sobre incidentes de seguridad en la refinería de Minatitlán, Veracruz, aunque sin proporcionar mayores detalles sobre esos casos.

A partir del análisis de datos públicos y de información proporcionada a Reuters por un funcionario de Pemex, la agencia señaló que ninguna de las refinerías opera actualmente a su capacidad de diseño.