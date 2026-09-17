Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters

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    Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters
    Claudia Sheinbaum cuestionó a funcionarios por la caída en la producción de combustibles de Pemex, según Reuters. VANGUARDIA
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Reuters reportó que Sheinbaum cuestionó a funcionarios por la baja producción de Pemex y el aumento de importaciones de gasolina y diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum habría confrontado a altos funcionarios del sector energético y financiero durante una reunión celebrada a finales de julio en Palacio Nacional, debido a la caída en la producción de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con información publicada por Reuters.

Según cuatro fuentes con conocimiento del encuentro, citadas por la agencia bajo condición de anonimato, Sheinbaum cuestionó los resultados de la empresa estatal luego de que los datos correspondientes al segundo trimestre mostraran una disminución en la producción de gasolina y diésel, al mismo tiempo que aumentaron las importaciones de ambos combustibles.

El encuentro ocurrió mientras el Gobierno de México impulsaba una política orientada a incrementar la producción nacional de combustibles como parte de su estrategia de soberanía energética. De acuerdo con Reuters, la dependencia de suministros extranjeros se incrementó pese a las declaraciones oficiales sobre avances hacia la autosuficiencia en diésel y una aproximación a ese objetivo en gasolina.

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SHEINBAUM CUESTIONÓ PRODUCCIÓN Y ACCIDENTES EN REFINERÍAS

Reuters reportó que la presidenta también interrogó a sus funcionarios sobre los accidentes registrados durante el año en instalaciones de Pemex. Según las cuatro fuentes consultadas por la agencia, durante 2026 se habían registrado 12 accidentes en refinerías, con un saldo de seis personas fallecidas y 10 heridas.

Dos de las fuentes señalaron que Sheinbaum cuestionó particularmente a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, quien asumió el cargo en mayo.

De acuerdo con esas fuentes, la presidenta les reprochó la imagen generada por los accidentes y pidió a González que “pusiera las cosas en orden”.

Un portavoz de Sheinbaum confirmó a Reuters que la presidenta sostiene reuniones frecuentes con integrantes del sector energético, pero no proporcionó detalles sobre el encuentro. Pemex, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda no respondieron, según la agencia, a las solicitudes de comentarios sobre la reunión.

PRODUCCIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL DISMINUYÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Los datos citados por Reuters muestran que durante el segundo trimestre la producción de diésel de Pemex disminuyó 11% respecto al trimestre anterior, mientras que la de gasolina cayó 13%.

En contraste, las importaciones de diésel aumentaron 134% y las de gasolina 45%. El incremento en los precios internacionales de los combustibles elevó además el costo de las compras realizadas en el extranjero, principalmente provenientes de refinerías estadounidenses.

En términos de valor, las importaciones de gasolina aumentaron 122%, hasta 4 mil 550 millones de dólares, mientras que las de diésel crecieron 273%, hasta mil 510 millones de dólares, en comparación con el primer trimestre.

REFINERÍAS DE PEMEX OPERAN POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD

El comportamiento de la producción también se relaciona, según Reuters, con problemas en las instalaciones de refinación de Pemex.

La refinería Olmeca, ubicada en Tabasco y considerada uno de los principales proyectos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha registrado fallas eléctricas e incendios. En marzo, un incendio provocado por el desbordamiento de aguas residuales con aceite dejó cinco personas muertas, de acuerdo con la información publicada por la agencia.

Pemex también ha informado sobre trabajadores lesionados en la refinería de Madero, Tamaulipas, y sobre incidentes de seguridad en la refinería de Minatitlán, Veracruz, aunque sin proporcionar mayores detalles sobre esos casos.

A partir del análisis de datos públicos y de información proporcionada a Reuters por un funcionario de Pemex, la agencia señaló que ninguna de las refinerías opera actualmente a su capacidad de diseño.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huachicol-fiscal-practicamente-se-termino-asegura-sheinbaum-celebra-intervenciones-y-detenciones-NI22914584

MINATITLÁN Y OLMECA MUESTRAN DISTINTOS NIVELES DE OPERACIÓN

Entre las instalaciones señaladas por Reuters se encuentra la refinería de Minatitlán. En julio, convirtió 39% del petróleo procesado en productos de mayor valor, como gasolina y diésel. Aunque la cifra representó un incremento respecto al 24% registrado en junio, se mantuvo por debajo de su tasa de conversión de diseño, establecida en 75%.

La refinería Olmeca alcanzó en julio una tasa de conversión de 74%, frente a una capacidad de diseño de 88%. Sin embargo, durante este año llegó a registrar niveles de 41.5%, según los datos citados por la agencia.

Un funcionario de Pemex consultado por Reuters, quien solicitó mantener su identidad en reserva, atribuyó parte de las dificultades a las condiciones operativas de las instalaciones y afirmó que la empresa continúa registrando pérdidas.

PEMEX IMPLEMENTÓ REVISIONES SEMANALES TRAS REUNIÓN CON SHEINBAUM

Dos días después de la reunión con Sheinbaum, Luz Elena González se reunió con ejecutivos de Pemex para analizar medidas destinadas a incrementar la producción de combustibles, según dos de las fuentes citadas por Reuters.

Entre los acuerdos estuvo realizar revisiones semanales del desempeño de las refinerías y solicitar a los responsables de las plantas mejorar sus resultados.

Sin embargo, seis fuentes consultadas por la agencia señalaron que estas medidas no habían conseguido revertir el deterioro del sistema de refinación.

Entre los problemas que identificaron se encuentran la intervención política en decisiones operativas, deficiencias en protocolos de seguridad, falta de personal con capacitación suficiente, escasez de equipos y refacciones y prácticas de mantenimiento inconsistentes.

El analista y consultor del sector energético Ramsés Pech señaló a Reuters que el mantenimiento representa uno de los principales problemas para la operación de Pemex.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refineria-dos-bocas-se-volvio-lastre-para-finanzas-de-pemex-GF23150314

GOBIERNO PREVÉ REDUCIR APOYO FINANCIERO A PEMEX

En su propuesta de presupuesto para 2027, presentada la semana anterior, Sheinbaum planteó reducir los recursos destinados al pago de la deuda de Pemex.

Reuters señaló que esta decisión coincide con la expectativa expresada por el Gobierno de México de que la empresa estatal pueda dejar de requerir apoyo financiero.

El gobierno ha destinado miles de millones de dólares a Pemex en los últimos años mediante apoyos financieros, beneficios fiscales y mecanismos de financiamiento para cubrir obligaciones con proveedores, con el objetivo de fortalecer la producción petrolera y de combustibles. Sin embargo, la producción se ha mantenido estancada mientras persisten dificultades operativas, de acuerdo con el reporte de Reuters.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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