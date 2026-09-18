Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, a los que acusa de ‘noticias falsas’

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    Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, a los que acusa de ‘noticias falsas’
    El republicano lanzó una amenaza que supone una escalada en sus ataques a la libertad de prensa y que promete acabar impugnada en los tribunales. ESPECIAL.

El presidente de Estados Unidos amenazó con extender esta medida a otros medios de comunicación

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW, así como al diario digital Politico, a los que acusó de difundir “noticias falsas”.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump en su red social Truth Social.

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El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre “golfo de América” para referirse al golfo de México.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (...) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS”, escribió el mandatario.

Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación “van después”.

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

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