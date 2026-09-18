Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, encabezó este viernes una reunión regional en el oeste del país con representantes de ocho naciones europeas, en un intento por ampliar la cooperación en seguridad, energía, economía y logística mientras continúa la guerra con Rusia. El encuentro, celebrado en la localidad de Bukovel, en la región de Ivano-Frankivsk, marca la primera cumbre del denominado “Ocho de los Cárpatos”, integrado por Ucrania, Rumania, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría. La Unión Europea también participa en las conversaciones.

La reunión se produce mientras las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un posible acuerdo de paz permanecen estancadas. Entre los asuntos más difíciles se encuentra el futuro de los territorios ocupados en el este de Ucrania, además de las garantías de seguridad que Kiev exige a sus aliados como parte de cualquier eventual acuerdo. Zelensky calificó el encuentro como un punto de partida para profundizar los vínculos entre los países participantes y señaló que la cooperación podría extenderse a distintos ámbitos dentro de la Unión Europea. Entre las áreas contempladas se encuentran la defensa, el suministro energético, las rutas logísticas, el comercio transfronterizo y el respaldo a las comunidades locales.

EUROPA REFUERZA SU PREOCUPACIÓN POR LAS AMENAZAS HÍBRIDAS La cumbre tiene lugar en un contexto de creciente inquietud entre los gobiernos europeos por actividades que atribuyen a Rusia y que van más allá del campo de batalla convencional. Polonia, Alemania y Dinamarca han señalado recientemente posibles vínculos rusos con episodios que incluyen incursiones de drones, sabotajes, incendios provocados y operaciones de vigilancia relacionadas con instalaciones de defensa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó antes de viajar a Ucrania que Moscú podría estar preparando nuevas acciones con drones o misiles contra países europeos que respaldan a Kiev. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que la Unión Europea necesita mejorar su capacidad para responder de manera coordinada ante este tipo de amenazas. Según planteó, los países miembros deberían establecer criterios comunes para reaccionar ante incidentes que, aunque no constituyan una agresión militar directa, puedan representar un riesgo para su seguridad.

RUSIA Y REINO UNIDO INTERCAMBIAN ADVERTENCIAS En paralelo a la cumbre, el Ministerio de Exteriores ruso convocó al encargado de negocios británico para expresar su rechazo al creciente suministro de drones y otros sistemas de armamento del Reino Unido a Ucrania. Moscú acusó a Londres de contribuir a la prolongación del conflicto y advirtió que considera objetivos legítimos las instalaciones militares británicas que pudieran ser utilizadas desde territorio ucraniano para lanzar ataques contra Rusia. El gobierno ruso afirmó además que se reserva el derecho de adoptar medidas de respuesta que considere necesarias.