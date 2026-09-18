Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa
Zelensky calificó el encuentro como un punto de partida para profundizar los vínculos entre los países participantes
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, encabezó este viernes una reunión regional en el oeste del país con representantes de ocho naciones europeas, en un intento por ampliar la cooperación en seguridad, energía, economía y logística mientras continúa la guerra con Rusia.
El encuentro, celebrado en la localidad de Bukovel, en la región de Ivano-Frankivsk, marca la primera cumbre del denominado “Ocho de los Cárpatos”, integrado por Ucrania, Rumania, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría. La Unión Europea también participa en las conversaciones.
La reunión se produce mientras las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un posible acuerdo de paz permanecen estancadas. Entre los asuntos más difíciles se encuentra el futuro de los territorios ocupados en el este de Ucrania, además de las garantías de seguridad que Kiev exige a sus aliados como parte de cualquier eventual acuerdo.
Zelensky calificó el encuentro como un punto de partida para profundizar los vínculos entre los países participantes y señaló que la cooperación podría extenderse a distintos ámbitos dentro de la Unión Europea.
Entre las áreas contempladas se encuentran la defensa, el suministro energético, las rutas logísticas, el comercio transfronterizo y el respaldo a las comunidades locales.
EUROPA REFUERZA SU PREOCUPACIÓN POR LAS AMENAZAS HÍBRIDAS
La cumbre tiene lugar en un contexto de creciente inquietud entre los gobiernos europeos por actividades que atribuyen a Rusia y que van más allá del campo de batalla convencional.
Polonia, Alemania y Dinamarca han señalado recientemente posibles vínculos rusos con episodios que incluyen incursiones de drones, sabotajes, incendios provocados y operaciones de vigilancia relacionadas con instalaciones de defensa.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó antes de viajar a Ucrania que Moscú podría estar preparando nuevas acciones con drones o misiles contra países europeos que respaldan a Kiev.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que la Unión Europea necesita mejorar su capacidad para responder de manera coordinada ante este tipo de amenazas. Según planteó, los países miembros deberían establecer criterios comunes para reaccionar ante incidentes que, aunque no constituyan una agresión militar directa, puedan representar un riesgo para su seguridad.
RUSIA Y REINO UNIDO INTERCAMBIAN ADVERTENCIAS
En paralelo a la cumbre, el Ministerio de Exteriores ruso convocó al encargado de negocios británico para expresar su rechazo al creciente suministro de drones y otros sistemas de armamento del Reino Unido a Ucrania.
Moscú acusó a Londres de contribuir a la prolongación del conflicto y advirtió que considera objetivos legítimos las instalaciones militares británicas que pudieran ser utilizadas desde territorio ucraniano para lanzar ataques contra Rusia.
El gobierno ruso afirmó además que se reserva el derecho de adoptar medidas de respuesta que considere necesarias.
LA UNIÓN EUROPEA LIBERA MILES DE MILLONES DE EUROS PARA UCRANIA
La situación militar también tiene un impacto directo sobre las finanzas ucranianas. Zelensky informó que Kiev recibió un nuevo desembolso europeo de 3.300 millones de euros, equivalentes a unos 3.800 millones de dólares.
De acuerdo con el mandatario, los recursos contribuirán a fortalecer las capacidades de defensa del país, incluyendo la adquisición de misiles y drones.
La ayuda llega cuando Ucrania enfrenta un importante desequilibrio presupuestario. El déficit previsto para este año ronda los 27.000 millones de dólares, por lo que el respaldo financiero internacional continúa siendo fundamental para el funcionamiento del Estado y el esfuerzo bélico.
Zelensky también señaló que espera reunirse nuevamente con von der Leyen durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, donde uno de los asuntos centrales será precisamente la situación financiera de Ucrania.
NUEVOS ATAQUES DEJAN VÍCTIMAS EN DISTINTAS REGIONES
Mientras los líderes se reunían en el oeste del país, varias zonas de Ucrania fueron blanco de ataques nocturnos.
En la región de Zhytomyr, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas después de que ataques rusos provocaran incendios en almacenes y edificios de producción. Los equipos de emergencia tuvieron que interrumpir temporalmente sus labores debido a nuevas alertas aéreas y a la presencia de posibles artefactos explosivos.
La región de Járkov también registró víctimas. Un dron ruso atacó una estación ferroviaria en Novovodolazka y provocó un incendio en dos vagones de un tren de cercanías. Una persona murió y otras seis resultaron heridas.
En Zaporiyia, otro ataque con drones dañó gravemente un centro comercial y provocó un incendio. Las autoridades informaron de una persona herida.
MOSCÚ REPORTA CIENTOS DE DRONES UCRANIANOS
Rusia, por su parte, informó de una oleada de ataques ucranianos con drones durante la misma noche.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado y destruido 629 drones en 14 regiones del país, además de Crimea y zonas del mar de Azov y del mar Negro.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que más de 350 drones se dirigían hacia la capital. Según su reporte, la mayoría fueron destruidos antes de llegar a las inmediaciones de la ciudad y otros 64 fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú.
En Rostov, región situada cerca de la frontera con Ucrania, las autoridades informaron de daños en viviendas y otros edificios, aunque no reportaron víctimas.
LOS PUERTOS Y CENTROS LOGÍSTICOS TAMBIÉN SON BLANCO DE ATAQUES
El ejército ruso informó finalmente de nuevos ataques contra infraestructura ucraniana vinculada al transporte y al suministro militar.
Según Moscú, sus fuerzas atacaron durante la noche puertos, embarcaciones y centros logísticos utilizados para apoyar a las fuerzas ucranianas.
Entre los objetivos mencionados se encuentra un buque de carga en el puerto de Chornomorsk y una instalación logística de Nova Poshta situada cerca de Odesa, que Rusia sostiene que era utilizada para almacenar y distribuir material militar procedente de Europa.
La reunión de los países del “Ocho de los Cárpatos” refleja así el doble desafío que enfrenta Ucrania: mantener el respaldo político y financiero de sus socios europeos mientras continúan los ataques y permanecen sin resolver las principales diferencias en torno a una posible salida negociada de la guerra.