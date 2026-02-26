Trump vs Robert De Niro... el actor pide ‘deshacerse’ del presidente mientras este lo llama ‘enfermo y demente’

Internacional
/ 26 febrero 2026
    Trump vs Robert De Niro... el actor pide ‘deshacerse’ del presidente mientras este lo llama ‘enfermo y demente’
    El enfrentamiento verbal entre Donald Trump y Robert De Niro escaló tras declaraciones del actor en un pódcast, donde pidió “deshacerse” políticamente del mandatario, lo que provocó una dura respuesta del presidente VANGUARDIA/ARCHIVO

La disputa entre Donald Trump y Robert De Niro se intensifica tras polémicas declaraciones del actor en un pódcast y la respuesta del presidente con insultos públicos

El clima político en Estados Unidos volvió a tensarse tras un nuevo enfrentamiento mediático entre el presidente Donald Trump y el actor Robert De Niro, una rivalidad pública que se remonta a varios años pero que recientemente alcanzó un nuevo nivel de confrontación.

La polémica surgió luego de que el protagonista de películas como Taxi Driver y El Padrino participara en el pódcast The Best People, donde expresó su rechazo al mandatario y pidió a los ciudadanos movilizarse políticamente para retirarlo del poder en futuras elecciones.

La reacción presidencial no tardó en llegar. A través de redes sociales, Trump calificó al actor como “enfermo y demente”, cuestionando su estabilidad mental e inteligencia, en una respuesta que rápidamente se viralizó y reavivó el debate político en la opinión pública.

TE PUEDE INTERESAR: Estos los puntos claves en el discurso del Estado de la Unión de Trump

DECLARACIONES DEL ACTOR QUE DESATARON LA CONTROVERSIA

Durante la conversación, De Niro habló de manera emocional sobre el rumbo político del país y el papel de los votantes en los procesos electorales. Sus palabras generaron impacto por el tono directo y la contundencia del mensaje.

“Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos”, afirmó el actor. “Depende de nosotros deshacernos de él... tenemos que asegurarnos de que no continúe”, añadió, en referencia a las elecciones intermedias y la participación ciudadana.

El intérprete ha mantenido una postura crítica hacia Trump desde su primer mandato presidencial entre 2017 y 2021, convirtiéndose en una de las voces más visibles de la oposición cultural dentro del sector artístico estadounidense.

LA RESPUESTA DE TRUMP Y EL CONTEXTO POLÍTICO

El mandatario respondió con un mensaje en el que no solo atacó a De Niro, sino también a las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes lo confrontaron durante un discurso oficial.

“Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente... que no tiene ni idea de lo que hace o dice”, escribió el presidente, elevando el tono del intercambio político-mediático.

En el mismo mensaje, Trump también hizo referencia a la comediante Rosie O’Donnell, a quien ha criticado públicamente en el pasado, ampliando el alcance de sus declaraciones hacia figuras del entretenimiento que han cuestionado su gobierno.

UNA RIVALIDAD QUE REFLEJA LA POLARIZACIÓN

El enfrentamiento entre el presidente y el actor ilustra la creciente polarización entre política y cultura en Estados Unidos, donde celebridades y líderes políticos participan activamente en debates públicos con un alto impacto mediático.

Especialistas en comunicación política señalan que este tipo de confrontaciones contribuye a movilizar bases ideológicas, pero también profundiza divisiones sociales al trasladar el debate político al terreno personal.

DATOS CURIOSOS SOBRE ESTA RIVALIDAD PÚBLICA

· De Niro ha criticado a Trump en ceremonias de premios y eventos televisivos.

· Trump ha respondido en múltiples ocasiones mediante redes sociales.

· Los enfrentamientos entre figuras políticas y celebridades suelen amplificar la cobertura mediática global.

TE PUEDE INTERESAR: Los aranceles globales de Trump podrían aumentar al 15% o más tras el revés de la Corte Suprema

El nuevo episodio entre ambos confirma que la relación entre política, entretenimiento y opinión pública continúa siendo un factor determinante en el debate contemporáneo estadounidense, donde las declaraciones personales pueden tener repercusiones nacionales e internacionales.

