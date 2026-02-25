Los aranceles globales de Trump podrían aumentar al 15% o más tras el revés de la Corte Suprema

/ 25 febrero 2026
    Los aranceles globales de Trump podrían aumentar al 15% o más tras el revés de la Corte Suprema
    Jamieson Greer advierte que los aranceles podrían subir desde el 10% después de que Trump impusiera un impuesto global en medio del revés de la Corte Suprema de Estados Unidos. AP

El presidente estadounidense sufrió una derrota a manos de la Corte Suprema la semana pasada, que anuló los amplios aranceles impuestos el año pasado por el “Día de la Liberación”

La tasa arancelaria estadounidense para algunos países aumentará hasta el 15% o más desde el 10% recientemente impuesto, dijo el miércoles Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, sin nombrar a ningún socio comercial específico ni otros detalles.

“Actualmente, tenemos un arancel del 10%. Subirá al 15% para algunos y luego podría aumentar para otros, y creo que estará en línea con los tipos de aranceles que hemos estado viendo”, dijo Greer en una entrevista en el programa “Mañanas con María” de Fox Business Network.

El presidente estadounidense sufrió una derrota a manos de la Corte Suprema la semana pasada, que anuló los amplios aranceles impuestos el año pasado por el “Día de la Liberación”. Sin embargo, en respuesta, Donald Trump anunció un arancel global del 10 % .

Según un aviso de la agencia de aduanas de Estados Unidos : “ se ha impuesto un arancel ad valorem adicional del 10% sobre los artículos importados de cada país” por un período de 150 días a partir del martes, a menos que estén específicamente exentos.

Trump también ha amenazado previamente con aumentar el nivel al 15% a través de publicaciones en las redes sociales.

Por otra parte, FedEx demandó el lunes al gobierno de Estados Unidos, buscando un reembolso por los aranceles luego de la decisión de la Corte Suprema.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

