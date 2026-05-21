Israel deporta a activistas extranjeros que viajaban a Gaza para formar parte de una flotilla tras la indignación mundial

Más de 430 activistas de países de todo el mundo fueron detenidos en Israel tras ser interceptados en el mar el lunes, mientras realizaban el último de una serie de intentos por romper el bloqueo del territorio palestino.

Israel ha anunciado la deportación de todos los activistas extranjeros que detuvo en una flotilla con destino a Gaza, tras la indignación mundial por el trato recibido durante su detención, que llevó al Reino Unido a unirse a otros países para convocar a diplomáticos israelíes a una reprimenda formal.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha , provocó el miércoles una condena generalizada y una reacción diplomática adversa al publicar un vídeo en el que se veía a los activistas detenidos con las manos atadas y la frente en el suelo mientras los insultaba.

El Reino Unido ha convocado al encargado de negocios de Israel, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró el jueves que había pedido a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, que discutiera las sanciones contra Ben-Gvir, “por los actos inaceptables cometidos contra la flotilla, deteniendo a los activistas en aguas internacionales y sometiéndolos a acoso y humillación, en violación de los derechos humanos más básicos”.

Alessandro Mantovani, un periodista italiano detenido junto con los activistas de la flotilla y deportado antes que los demás, declaró el jueves a los reporteros en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, que él y otros habían sido “llevados al aeropuerto Ben Gurion esposados y con cadenas en los pies y subidos a un vuelo con destino a Atenas”.

“Nos golpearon. Nos patearon, nos dieron puñetazos y gritaron ‘Bienvenidos a Israel’”, dijo sobre el trato que recibió por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha declarado que solicita la prohibición de la entrada al país de Ben Gvir debido a un vídeo en el que se ve al ministro de extrema derecha burlándose de los activistas de la flotilla detenidos, que estaban esposados y arrodillados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico emitió un comunicado en el que condenaba enérgicamente el trato recibido por los activistas detenidos.

«Este comportamiento viola las normas más básicas de respeto y dignidad para las personas. Asimismo, nos preocupan profundamente las condiciones de detención descritas y hemos exigido una explicación a las autoridades israelíes. Dejamos claras sus obligaciones de proteger los derechos de todos los implicados», declaró.

Organizaciones de derechos humanos han documentado torturas y abusos generalizados y sistemáticos contra palestinos en prisiones y centros de detención israelíes durante la guerra de Israel en Gaza, provocada por los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, el trato humillante que han recibido los activistas de la flotilla de Gaza ha provocado una condena internacional inusualmente fuerte contra Israel, lo que refleja la creciente frustración con las políticas del país en Gaza, en el Líbano y en su guerra conjunta con Estados Unidos contra Irán.

Grecia también pidió el jueves a Israel que libere de inmediato a sus ciudadanos, según declaró el portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró «consternado» por el trato que Ben-Gvir dio a los miembros de la flotilla de ayuda humanitaria que intentaban entrar en Gaza. «Este comportamiento es totalmente inaceptable. Exigimos su liberación inmediata», afirmó.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, exigió una disculpa por el trato recibido por los activistas y por lo que calificó de “total falta de respeto” por parte de Israel hacia las peticiones de Italia.

Turquía anunció el jueves el envío de aviones para repatriar a sus ciudadanos y a otros participantes de la flotilla, según informó el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan. Alrededor de 85 ciudadanos turcos participaron en la última flotilla, según medios locales.

La reacción negativa también ha provocado críticas dentro de Israel y por parte del primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien defendió la interceptación de la flotilla, pero afirmó que el trato que Ben-Gvir dio a los activistas “no estaba en consonancia con los valores y normas de Israel”.

Netanyahu declaró el miércoles que había ordenado la deportación de los activistas “lo antes posible”.

A pesar de las declaraciones de Netanyahu, Israel tiene un historial de interceptar embarcaciones en alta mar que intentan llegar a Gaza, incluso con el uso de fuerza letal. En 2010, nueve activistas a bordo del MV Mari Marmara murieron cuando comandos israelíes asaltaron el barco. Una décima persona falleció posteriormente a causa de sus heridas.

El miércoles, Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, criticó a Ben-Gvir por el trato dado a los activistas, afirmando que había perjudicado a Israel con una “demostración vergonzosa” y había socavado el trabajo de los soldados y diplomáticos israelíes.

“No, tú no eres el rostro de Israel”, escribió Saar en X.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, habitualmente un partidario incondicional de Israel, también criticó duramente a Ben-Gvir, afirmando que, si bien la flotilla era una “maniobra estúpida”, Ben-Gvir había “traicionado la dignidad” de Israel.

El grupo de defensa legal con sede en Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, también conocido como Adalah, dijo el jueves que todos los activistas internacionales estaban en tránsito hacia un aeropuerto civil cerca de la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, para ser deportados.

El grupo informó que uno de los participantes, Zohar Regev, compareció ante un tribunal en la ciudad sureña de Ashkelon, acusado de entrada ilegal a Israel y estancia ilícita. Regev, que posee la ciudadanía israelí, ha participado en flotillas anteriores a Gaza.

Ben-Gvir fue nombrado ministro de Seguridad por Netanyahu a pesar de tener varios antecedentes penales, entre ellos por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista judía proscrita.

Los barcos de los activistas zarparon de España rumbo a Gaza en abril. Los organizadores afirmaron que querían llamar la atención sobre las condiciones de vida de casi dos millones de palestinos en la Franja de Gaza. El 30 de abril, Israel interceptó 20 embarcaciones del grupo cerca de la isla griega de Creta, en el sur del país, y obligó a la mayoría de sus activistas a desembarcar allí.