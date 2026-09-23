Trump y Xi en su octava reunión buscan aliviar las tensiones sobre el comercio, Irán e IA

WASHINGTON- presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán el jueves en la Casa Blanca, en su segundo encuentro de este año, con el objetivo de rebajar las crecientes tensiones por el comercio, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA). El mandatario chino tiene previsto aterrizar este miércoles, pasadas las 18.00 hora local (22.00 GMT), en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, donde será recibido a pie de pista por el propio Trump, un gesto que el estadounidense no ha dispensado a ningún otro jefe de Estado. El acto central de la visita de tres días a la capital estadounidense será la reunión bilateral del jueves en la residencia presidencial, donde Trump ofrecerá además a Xi una cena de Estado.

Será la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de una década, desde la que realizó en 2015 invitado por el entonces presidente Barack Obama. También será el tercer encuentro entre ambos desde el regreso, en 2025, de Trump al poder, después de los celebrados en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y el pasado mayo en Pekín. Aunque no se esperan grandes acuerdos, previsiblemente se mantendrá el tono cordial de las reuniones anteriores, en las que los líderes de las dos principales potencias mundiales han apostado por preservar los canales de diálogo y primar su supuesta buena sintonía personal. Guerra arancelaria y carrera por la IA El comercio concentra buena parte de la agenda entre las dos mayores economías del mundo, que lograron frenar la escalada abierta tras la guerra arancelaria lanzada por Trump el año pasado contra numerosos socios comerciales y respondida por Pekín con gravámenes igualmente elevados. La tregua comercial, que expira en noviembre, será uno de los asuntos centrales de la conversación, junto con el acceso a minerales críticos y tierras raras, fundamentales para las industrias tecnológica y de defensa.

China domina buena parte de ese mercado, una posición que Washington observa con creciente inquietud. Otro foco de fricción es el vertiginoso desarrollo de la IA. Trump se resiste a imponer restricciones que, a su juicio, puedan frenar a Estados Unidos frente a China, pese a las advertencias de algunos dirigentes de la propia industria sobre los riesgos de avanzar sin controles suficientes. ”Quien gane en el campo de la IA, gana”, declaró la semana pasada Trump al descartar regulaciones que, según él, puedan ralentizar el desarrollo de esta tecnología. Del conflicto de Irán al futuro de Taiwán Trump llega a la cita con Xi en una posición más frágil que en mayo, con la guerra de Irán estancada y el riesgo de que el conflicto pase factura a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre. El presidente estadounidense busca aumentar el aislamiento económico de la República Islámica, pero China defiende su derecho a comerciar con Teherán, del que es el principal comprador de petróleo. Asimismo, Trump ratificó la semana pasada una ley que permite imponer nuevos aranceles a los países que compren gas y petróleo de Rusia e Irán, tal y como hace Pekín, pero hasta ahora ha evitado anunciar castigos a China para no poner en riesgo la cumbre con Xi.

Sobre Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, se espera que Xi insista en que Trump limite el suministro estadounidense de armas a la isla, cuya anexión China no descarta lograr por la fuerza. Trump mantiene una posición ambigua sobre Taiwán y, desde su última reunión con Xi, tiene paralizado un paquete de armamento para la isla, que considera una “moneda de cambio” para negociar otros asuntos con Pekín. No obstante, su Administración sostiene que no ha alterado la histórica política estadounidense hacia Taiwán: bajo el principio de “una sola China”, Washington no reconoce la independencia formal de la isla, aunque mantiene el compromiso de proporcionarle los medios para defenderse. ESTA ES SU OCTAVA REUNIÓN ENTRE AMBOS LÍDERES El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán esta semana en Washington en su octavo encuentro cara a cara y el segundo de este año tras la visita del líder republicano a Pekín en mayo. La cita, enmarcada en la visita de Estado de Xi a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre, llega con Taiwán, la guerra de Irán, la tregua comercial, la inteligencia artificial y la rivalidad tecnológica entre los principales asuntos sobre la mesa. Estas son las reuniones más destacadas entre ambos líderes desde que Trump llegó a la Casa Blanca para su primer mandato en enero de 2017: - Abril de 2017: Trump recibe a Xi en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en la primera reunión entre ambos dirigentes, tras una campaña electoral en la que el magnate criticó con dureza las prácticas comerciales chinas. Durante la visita, Trump afirma que ambas partes han logrado “tremendos progresos” en la relación bilateral, aunque la cita queda parcialmente eclipsada por la decisión estadounidense de lanzar ataques contra Siria mientras Xi se encontraba en suelo estadounidense. - Julio de 2017: Los dos dirigentes se reúnen en la ciudad alemana de Hamburgo durante la cumbre del G20, con Corea del Norte y la relación económica bilateral entre los principales asuntos tratados.

En las semanas posteriores, Washington abrió una investigación sobre supuestas prácticas chinas en materia de propiedad intelectual, paso previo a la ofensiva arancelaria que marcaría el resto del mandato. - Noviembre de 2017: Trump realiza una visita de Estado de tres días a China, la primera de un presidente estadounidense al país asiático desde la de Barack Obama en 2014. Xi recibe a Trump con un amplio despliegue ceremonial en Pekín, que incluyó actos en la Ciudad Prohibida y en el Gran Palacio del Pueblo, y ambos Gobiernos presentan acuerdos comerciales por unos 250.000 millones de dólares. - Diciembre de 2018: Ambos mandatarios mantienen una cena de trabajo en Buenos Aires, al margen de la cumbre del G20, en plena guerra comercial. Washington ya había impuesto gravámenes a productos chinos por cientos de miles de millones de dólares y Pekín había respondido con aranceles a bienes estadounidenses. - Junio de 2019: Trump y Xi se ven en la ciudad japonesa de Osaka, durante la cumbre del G20, y pactan una pausa en la escalada comercial. Washington aplaza nuevos aranceles y flexibiliza parcialmente las restricciones a la tecnológica china Huawei, mientras Pekín promete aumentar sus compras agrícolas. Meses después, ambos países firman la llamada ‘fase uno’ del acuerdo comercial. - Octubre de 2025: Trump y Xi mantienen en Busan, Corea del Sur, su primera reunión presencial del segundo mandato del republicano (quien estuvo fuera de la Casa Blanca entre enero de 2021 y el mismo mes de 2025), en los márgenes de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cita permite cerrar una tregua de un año en una escalada arancelaria que llegó a situar los gravámenes estadounidenses a China en el 145 % y los chinos a EE. UU. en el 125 %. Washington reduce parte de sus aranceles y Pekín suspende durante un año algunos controles a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos. - Mayo de 2026: Trump viaja a Pekín en una visita centrada en los negocios y en su relación personal con Xi, al que llama “amigo” en varias ocasiones. El presidente estadounidense, acompañado por ejecutivos de empresas como Apple, Tesla o Nvidia, niega haber hablado de aranceles con Xi y afirma haber alcanzado un “buen entendimiento” con él sobre Irán y Taiwán, aunque asegura no haberse comprometido a nada respecto a la isla. Ambos mandatarios podrían reunirse una tercera vez este año, durante la reunión de líderes de la APEC que se celebrará en noviembre en la ciudad china de Shenzhen.