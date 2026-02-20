Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

WASHINGTON- De acuerdo a una nota publicada por la Agencia de Noticias The Associated Press, con la decisión tomada por la Corte Suprema le asestó una gran derrota a un tema crucial de la agenda económica de Trump.

Los jueces llegaron a este veredicto, precisa AP, cuando 6 de ellos emitieron su voto a favor de anularlos y 3 en contra, con lo que quedaron anulados los los amplios gravámenes “recíprocos” que impuso a casi todos los países impuestos por el mandatario estadounidense haciendo uso de una ley de poderes de emergencia.

La mayoría de los jueces legaron a la conclusión de que la Constitución concede “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon a lo que opinaron los 6 jueces que votaron a favor.

“Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política acertada. Pero, como cuestión de texto, historia y precedente, son claramente legales”, escribió Kavanaugh.

Tras darse a conocer el veredicto de la Corte Suprema, Trump calificó a la decisión, señala AP como “una desgracia cuando fue notificado en su reunión matutina con varios gobernadores, según una persona con conocimiento directo de la reacción del mandatario y que declaró bajo condición de anonimato para hablar de una conversación privada”.

“La Corte no dice nada hoy sobre si, y en tal caso cómo, el Gobierno debería proceder para devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero es probable que ese proceso sea un ‘desastre’, como se reconoció en los alegatos orales”, escribió Kavanaugh.

Hasta el mes de diciembre, el Tesoro recaudó más de 133 mil millones de dólares de los gravámenes a las importaciones que Trump impuso, de acuerdo a los datos federales.

DURO GOLPE A TRUMP

Si bien, con esta decisión en cuanto a los aranceles no impide que Trump imponga gravámenes en virtud de otras leyes, dichas normas “imponen más limitaciones a la rapidez y severidad de las medidas del mandatario, altos funcionarios del gobierno han dicho que esperan mantener el marco arancelario vigente de conformidad con otras facultades”. describe AP

Este último laudo del máximo tribunal estadounidense ocurre a pesar alguna victorias a corto plazo en el expediente de emergencia de la Corte, que posibilitaron Trump mantener “demostraciones extraordinarias de poder ejecutivo en asuntos que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes de financiación federal”, explica AP.