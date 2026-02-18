EU podría ajustar aranceles sobre aluminio y acero que tiene hacia México

La posibilidad de cambiar los amplios aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio está abierta, comentó el representante comercial de Estados Unidos (EU), Jamieson Greer, ante las presiones que grupos empresariales afectados por el alza de precios.

Greer comentó que es más conveniente hacer estos cambios para “fines de cumplimiento” porque hay empresas “que han tenido que contratar personal adicional para cumplir con las normas”, tras enterarse que los cálculos arancelarios no se están gestionando correctamente por parte de las empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Encuesta afirma que empresas no han obtenido retorno financiero de las inversiones en IA

Debido a que los aranceles no solamente afectan el precio de un insumo sino productos finales que contienen acero o aluminio, la administración Trump ha decidido hacer estos cambios para reducir el alcance de los aranceles y facilitar su cálculo por parte de los empresarios.

Las revisiones arancelarias por parte de EU dentro del marco de los bajos índices de aprobación con los que está lidiando Trump por parte de la población estadounidense se hacen latentes porque podrían amenazar su control república del poder legislativo de las elecciones a mitad de mandato.

La administración Trump impuso este gravamen del 50% en 2025 sobre el acero y el aluminio extranjeros como medida proteccionista de su economía interna, sin embargo, la medida afectó a socios comerciales importantes como México, Canadá, Corea del Sur y la UE.