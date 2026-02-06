UE propone más sanciones a Rusia para obligar al Kremlin a negociar con Ucrania

BRUSELAS.- La Unión Europea propuso una nueva ronda de sanciones contra Rusia para intensificar la presión sobre la economía de guerra de Moscú y forzar concesiones en la mesa de negociaciones.

Entre éstas se destaca la prohibición de servicios de transporte petrolero y la imposición de medidas contra los sectores de servicios financieros y comercio, ya que son el punto débil del país.

Los 27 enviados nacionales de la UE comenzarán a discutir las propuestas el lunes, pues el objetivo es que las nuevas medidas sean respaldadas por los países miembros de la UE para el 23 de febrero, la víspera del cuarto aniversario de la guerra.

De acuerdo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a pesar de las conversaciones en curso para poner fin a la guerra, “debemos ser realistas: Rusia solo se sentará a la mesa con una intención genuina si se le presiona para hacerlo”.

Ante esto indicó que la prohibición de los servicios petroleros, que necesitaría ser respaldada por los estados miembros de la UE, “reduciría aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultaría encontrar compradores para su petróleo”, expresó.

Von der Leyen señaló que la UE debería imponer la prohibición en coordinación con el Grupo de los Siete principales potencias mundiales y otros socios internacionales.

Otras propuestas apuntan a restringir el sistema bancario de Rusia y su capacidad para crear canales de pago alternativos para financiar su economía.

Hasta el momento el bloque ya ha impuesto 19 paquetes de sanciones a Rusia por sus ataques a Ucrania, pero llegar a un acuerdo final puede llevar semanas.