Un atentado suicida mortal sacude una ruta ferroviaria en Pakistán

El ataque, ocurrido en Quetta, capital de la provincia suroccidental de Baluchistán, tuvo lugar cuando un vehículo cargado de explosivos detonó cerca de una vía férrea al paso de un tren de pasajeros, provocando que dos vagones volcaran y se incendiaran.

Al menos 23 personas murieron y cerca de 70 resultaron heridas en un importante ataque perpetrado el domingo por la mañana por un atacante suicida que atentó contra un tren de pasajeros en Pakistán , según informó Associated Press (AP).

La región ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia de baja intensidad pero persistente, en la que participan grupos separatistas y militantes.

Según los informes, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), un grupo separatista militante que lucha por la secesión de la provincia de Pakistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque, afirmando que su objetivo era un tren que transportaba personal de seguridad.

Según The Times of India, el tren transportaba personal militar y familiares que viajaban de Quetta a Peshawar para las festividades del Eid. La agencia AP informó, de forma más general, que el BLA afirmó haber atacado un tren que transportaba personal de seguridad. La zona también es conocida por su fuerte presencia de seguridad.

Según los informes, la explosión generó ondas expansivas en toda la zona.

Según los testimonios de los testigos y las imágenes que circulan en las redes sociales, la fuerza de la explosión provocó que dos vagones de tren volcaran y se incendiaran, lanzando una densa columna de humo negro al cielo, informó la AP.

Los edificios cercanos también sufrieron graves daños, y más de una docena de vehículos estacionados resultaron afectados, añadió el medio.

Según los informes, varias víctimas fueron trasladadas a hospitales locales. Entre los heridos, unos 20 se encontraban en estado crítico, según informaron médicos citados por la AP.

El primer ministro Shehbaz Sharif condenó enérgicamente el ataque, calificándolo de “cobarde acto de terrorismo” y afirmando que los responsables serían llevados ante la justicia.

«Condeno enérgicamente la atroz explosión de una bomba cerca de Chaman Phatak, Quetta, que ha provocado la trágica pérdida de vidas inocentes y ha dejado a muchas otras personas heridas. Tales actos cobardes de terrorismo no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán. Mantenemos firme nuestra firme voluntad de erradicar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», declaró.

Expreso mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y ruego por la pronta recuperación de los heridos. Toda la nación se solidariza con el pueblo de Baluchistán en estos momentos de dolor.

El primer ministro de Baluchistán, Sarfraz Bugti, alegó que el grupo cuenta con el apoyo de grupos afines patrocinados por la India, cuyo objetivo es desestabilizar Pakistán. Ambos países mantienen desde hace tiempo una acalorada disputa territorial por Cachemira, si bien la India ha negado sistemáticamente dichas acusaciones.

“Los terroristas de Fitna Al-Hindustan están demostrando su salvajismo al atacar a civiles inocentes, mujeres y niños”, dijo Bugti, describiendo al grupo como “un mal originario de la India”.

Quienes derraman la sangre de inocentes no merecen clemencia. Que el enemigo escuche esto: no quedará ningún refugio seguro para los terroristas en Baluchistán. Perseguiremos a los terroristas, a sus cómplices y a sus cabecillas uno por uno y los llevaremos ante la justicia. Esta guerra continuará hasta que el último terrorista sea eliminado.

Según The Times of India, el BLA ha llevado a cabo cada vez con mayor frecuencia operaciones suicidas a gran escala contra las fuerzas de seguridad paquistaníes y la infraestructura en Quetta.

En 2024, al menos 26 personas, entre ellas soldados, murieron en un atentado suicida con bomba en una estación de tren de Baluchistán.