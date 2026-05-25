Trump exige que seis países musulmanes se unan a los Acuerdos de Abraham si quieren formar parte del acuerdo con Irán

El presidente afirmó que, durante una llamada telefónica el sábado, comunicó a los jefes de Estado de Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Pakistán, Turquía y Jordania su deseo de que estos países normalicen sus relaciones con Israel mediante la adhesión a los acuerdos de 2020, mediados por Estados Unidos. En la llamada también participaron los líderes de los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, países que ya son signatarios de dichos acuerdos.

Donald Trump afirmó que había exigido a los líderes de seis naciones musulmanas que se unieran a los Acuerdos de Abraham si querían formar parte del acuerdo nuclear con Irán , el cual, según dijo, está “progresando satisfactoriamente”.

“Afirmé que, después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham”, relató Trump en Truth Social en una publicación del Día de los Caídos.

El presidente afirmó que, durante una llamada telefónica el sábado, comunicó a los jefes de Estado de Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Pakistán, Turquía y Jordania su deseo de que estos países normalicen sus relaciones con Israel mediante la adhesión a los acuerdos de 2020, mediados por Estados Unidos. En la llamada también participaron los líderes de los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, países que ya son signatarios de dichos acuerdos.

“Afirmé que, después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham”, relató Trump en Truth Social en una publicación del Día de los Caídos.

Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron las dos primeras naciones en firmar los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020, a las que posteriormente se unieron Marruecos en diciembre de ese mismo año y Sudán en enero del año siguiente.

“Es posible que uno o dos tengan una razón para no hacerlo, y eso será aceptado, pero la mayoría debería estar lista, dispuesta y capacitada para hacer de este acuerdo con Irán un acontecimiento mucho más histórico de lo que sería de otro modo”, añadió Trump, diciendo que estaba “solicitando obligatoriamente” la concesión.

“Si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, ya que demuestra mala intención.”

Trump incluso sugirió que Irán podría unirse a los Acuerdos de Abraham, lo que representaría un avance extraordinario dadas las casi cinco décadas de hostilidades entre Teherán y Jerusalén. No quedó claro de inmediato si Israel aceptaría normalizar las relaciones con la República Islámica.

“Tras conversar con varios de los grandes líderes mencionados anteriormente, me comentaron que se sentirían honrados, tan pronto como se firme nuestro documento, de que la República Islámica de Irán forme parte de los Acuerdos de Abraham. ¡Vaya, eso sí que sería algo especial!”, declaró Trump en la publicación.

“Si Irán firma su acuerdo conmigo, como Presidente de los Estados Unidos de América, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes.”

A lo largo de su presidencia, Trump ha intentado presionar a Arabia Saudí para que normalice sus relaciones con Israel, y según se informa, mantuvo tensas conversaciones sobre el tema el año pasado con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Los saudíes y otras naciones árabes han insistido en que la cuestión palestina se resuelva antes de que se pueda lograr la normalización completa de las relaciones con Israel.

Antes del ataque de Hamás contra el Estado judío el 7 de octubre de 2023, el príncipe heredero saudí dio repetidamente señales de que su país se estaba moviendo en esa dirección.

Pero la guerra terrestre de Israel en Gaza ha exacerbado las tensiones con los vecinos árabes del Estado judío.

La administración Trump está tratando de ultimar un “modelo general” de un plan de paz con Irán, y un alto funcionario afirmó el domingo que las partes estaban cerca del 95% del camino recorrido.

Tras las crecientes especulaciones durante el fin de semana sobre la inminencia de un acuerdo, Trump recalcó públicamente que le había dicho a su equipo que no se precipitaran.

“¡Las negociaciones con la República Islámica de Irán están progresando satisfactoriamente! Solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo en absoluto: volveremos al frente de batalla y a los combates, pero más grandes y fuertes que nunca, ¡y nadie quiere eso!”, agregó el presidente en su publicación de Truth.