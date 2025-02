Un funcionario estadounidense advierte que Hamás se enfrentará a una ‘aniquilación total’ si no libera a todos los rehenes

Un funcionario estadounidense advirtió que Hamás se enfrentaría a una “aniquilación total” si todos los rehenes, vivos y muertos, no eran devueltos a Israel, ya que el grupo terrorista no devolvió el cuerpo de la madre asesinada Shiri Bibas el jueves.

Adam Boehler, enviado especial del presidente Trump para los rehenes, emitió la dura amenaza horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel identificaran positivamente los cuerpos de los hijos de Bibas, Ariel y Kfir, y el rehén Oded Lifshitz, pero también recibieron un “cuerpo anónimo, no identificado”.

TE PUEDE INTERESAR: La lista de amigos de Zelensky se reduce en la Casa Blanca de Trump

“Es horrible. Es una clara violación y si tengo un consejo para Hamas ahora, es ‘Tienen que liberar su cuerpo inmediatamente’”, dijo Boehler a Anderson Cooper de CNN.

Boehler pidió la liberación inmediata de todos los rehenes, incluidos los cuerpos de cuatro estadounidenses muertos durante su cautiverio en la Franja de Gaza y Edan Alexander, un nativo de Nueva Jersey que se cree está vivo.

“Si yo fuera (Hamas), liberaría a todos o se enfrentarían a una aniquilación total ahora mismo”, advirtió Boehler.

Boehler recomendó que Israel haga demandas a Hamás a través de “todos los países que están coordinando” para que los rehenes y los cuerpos restantes regresen al Estado judío.

Se esperaba que el grupo terrorista transfiriera el cuerpo de Bibas el jueves por la mañana durante un intercambio lleno de propaganda, desfilando los cuerpos en la Franja de Gaza, pero los funcionarios israelíes revelaron que su cuerpo no era uno de los cuatro dentro de los ataúdes negros.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, indicó la FDI.

“Se trata de una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a los cuatro rehenes fallecidos”, añadieron las fuerzas de defensa. “Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el cuerpo que Israel recibió el jueves era el de una mujer de Gaza y no de Bibas.

También dijo que Hamás pagaría un “precio completo” por la “violación cruel y maliciosa” del acuerdo.

Bibas, su marido, Yarden, y sus dos hijos, Ariel, de 4 años, y Kfir, de 9 meses, fueron secuestrados por Hamás de su casa en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Hamás incluyó a los cuatro miembros de la familia entre los 33 rehenes vivos que se espera sean liberados en la primera etapa del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero.

Yarden Bibas fue entregado a los trabajadores de la Cruz Roja junto con el ciudadano franco-israelí Ofer Calderón, de 54 años, en Khan Younis el 1 de febrero.

Boehler se unió a un coro cada vez mayor de funcionarios israelíes y estadounidenses que calificaron la maniobra de Hamas del jueves como una “violación” del acuerdo.

“No sé qué pensaron cuando pusieron el cuerpo de otra persona en un ataúd y dijeron que era la madre de dos niños que habían sido brutalmente asesinados”, dijo. “Si pensaron que Israel no lo habría encontrado o no, pero es absolutamente asombroso”.

“La pregunta es, ¿por qué harían esto? Creo que probablemente la respuesta sea que la asesinaron tan brutalmente que la están ocultando o se han deshecho del cuerpo y no pueden recuperarla”.

“No diría que son personas sofisticadas, son asesinos brutales y no lo pensaron bien, francamente, estoy seguro”.

Boehler dijo que los miembros de la familia Bibas fueron asesinados por un “grupo disidente particularmente militante”.

“Estamos hablando de lo peor de lo peor”, dijo. “Cuando hablamos de algo peor que Hamás, se trata de gente que puede asesinar brutalmente a un bebé de nueve meses y a alguien de cuatro años”.

Los funcionarios israelíes llamaron el jueves a Boehler, al enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente, Steve Witkoff, al secretario de Estado Marco Rubio y al asesor de seguridad nacional Mike Waltz para compartir el descubrimiento.

Las fuerzas israelíes dijeron que los jóvenes hermanos Bibas fueron asesinados por terroristas en noviembre de 2023 cuando Ariel tenía 4 años y Kfir tenía solo 10 meses.

Esa sombría evaluación se basa en la información de inteligencia disponible y en los hallazgos forenses, afirmaron las FDI.