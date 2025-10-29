Un hombre que pasó 43 años en prisión antes de que anularan su condena podría ser deportado por el ICE

FILADELFIA- Después de esperar más de cuatro décadas para limpiar su nombre tras ser acusado de asesinar a un amigo en 1980, Subramanyam Vedam se preparaba para salir libre este mes de una prisión en Pensilvania. Vedam y Thomas Kinser tenían 19 años y eran hijos de profesores de la Universidad Estatal de Pensilvania. Vedam fue la última persona en ser vista con Kinser y fue condenado dos veces por su asesinato, a pesar de la falta de testigos o motivos. TE PUEDE INTERESAR: Una familia huye de Afganistán. Luego EU los deportó, iniciando su viacrucis por el mundo En agosto, un juez anuló la condena después de que la defensa de Vedam encontrara nuevas pruebas balísticas que los fiscales nunca habían revelado. Mientras su hermana se preparaba para llevarlo a casa el 3 de octubre, el delgado y canoso Vedam fue puesto bajo custodia federal debido a una orden de deportación de 1999. El hombre, de 64 años, que llegó legalmente de India a Estados Unidos cuando tenía 9 meses, enfrenta ahora otra ardua batalla legal. En medio de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas, los abogados de Vedam deben persuadir a un tribunal de inmigración de que una condena por drogas, emitida en la década de 1980, debería verse compensada por los años que pasó injustamente en prisión. Durante un tiempo, la ley de inmigración permitía que las personas que habían reformado sus vidas buscaran tales exenciones. Vedam nunca la persiguió entonces debido a la condena por asesinato.

“Fue alguien que sufrió una profunda injusticia”, dijo la abogada de inmigración Ava Benach. “(Y) esos 43 años no son una hoja en blanco. Vivió una notable experiencia en prisión”. Vedam obtuvo varios títulos tras las rejas, tuteló a cientos de compañeros de prisión y en casi medio siglo cometió una sola infracción, relacionada con arroz traído de afuera. Sus abogados esperan que los jueces de inmigración consideren la totalidad de su caso. El gobierno, en un escrito presentado el viernes, se opone al esfuerzo. Mientras tanto, Vedam permanece en una instalación de 1.800 camas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de Pensilvania. “Los criminales extranjeros ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico sobre el caso. ”SEÑOR VEDAM, ¿DÓNDE NACIÓ?” Tras la anulación de su condena inicial, Vedam enfrentó un conjunto inusual de preguntas en su nuevo juicio de 1988. TE PUEDE INTERESAR: Ser latino en Estados Unidos no debería ser un delito “Señor Vedam, ¿dónde nació?” preguntó el fiscal del distrito del condado de Centre, Ray Gricar. “¿Con qué frecuencia regresaba a India? “EN SU ADOLESCENCIA, ¿ALGUNA VEZ SE INTERESÓ EN LA MEDITACIÓN?” Gopal Balachandran, el catedrático de derecho de Penn State que ganó la revocación, cree que las preguntas estaban diseñadas para aislarlo del jurado, compuesto completamente por personas blancas, que emitió un segundo veredicto de culpabilidad. Los Vedam fueron una de las primeras familias indias en el área conocida como “Happy Valley”, donde su padre había llegado como becario postdoctoral en 1956. Una hija mayor nació en State College, pero “Subu”, como se le conocía, nació cuando la familia estaba de regreso en India en 1961.

Regresaron a State College para quedarse antes de su primer cumpleaños y se convirtieron en la familia que daba la bienvenida a nuevos miembros de la diáspora india en la ciudad. “Estaban totalmente comprometidos. Mi padre amaba la universidad. Mi madre era bibliotecaria y ayudó a iniciar la biblioteca”, dijo Saraswathi Vedam, de 68 años, hermana de Vedam y profesora de obstetricia en Vancouver, Columbia Británica. Mientras ella estudiaba la universidad en Massachusetts, Subu se vio envuelto en la contracultura de finales de los años 70, dejándose crecer el cabello y experimentando con drogas mientras tomaba clases en Penn State. Un día de diciembre de 1980, Vedam le pidió a Kinser que lo llevara al cercano Lewisburg para comprar drogas. Kinser nunca fue visto de nuevo, aunque su camioneta fue encontrada fuera de su apartamento. Nueve meses después, un grupo de excursionistas encontró su cuerpo en un área boscosa a varios kilómetros (millas) de distancia. Vedam fue detenido por cargos de drogas durante las investigaciones policiales, y finalmente fue acusado de asesinato. Fue condenado en 1983 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para resolver el caso de drogas, se declaró no culpable de cuatro cargos de venta de LSD y un cargo de robo. El nuevo juicio de 1988 no ofreció ningún alivio a su situación.