Un juez publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

Por: Benjamin Weiser, Jan Ransom and Steve Eder Un juez federal ha hecho pública una nota de suicidio supuestamente escrita por Jeffrey Epstein que estuvo sellada durante años como parte del caso penal de su compañero de celda. “Me investigaron durante meses: ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, comienza la nota, y añade que el resultado fueron cargos que se remontaban a muchos años atrás.

“Es un placer poder elegir cuándo es hora de decir adiós”, continuaba la nota. “Qué quieren que haga: ¡¡que me eche a llorar!!”, dice la nota. “NO ES DIVERTIDO”, concluye, con esas palabras subrayadas. “¡NO MERECE LA PENA!” El compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione, dijo que descubrió la nota en julio de 2019 después de que Epstein fuera encontrado inconsciente con una tira de tela envuelta alrededor de su cuello. Epstein sobrevivió a ese incidente, pero fue encontrado muerto semanas después, a los 66 años, en el Centro Correccional Metropolitano, ahora cerrado, en el Bajo Manhattan. La nota fue hecha pública el miércoles por el juez Kenneth Karas, del Tribunal Federal de Distrito de White Plains, Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda. El juez actuó después de que The New York Times solicitara al tribunal el pasado jueves que desclasificara el documento y luego de que publicara un artículo en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a sus manos. El Times no ha autenticado si Epstein escribió la nota, que fue incluida en el sumario judicial el miércoles por la noche. El documento permaneció oculto a la vista del público incluso cuando el Departamento de Justicia publicó millones de páginas de documentos relacionados con Epstein en una medida de transparencia sin precedentes. El Times buscó en esos registros y no encontró una copia de la nota. (Una vocera del Departamento de Justicia dijo que la agencia nunca la había visto).

La búsqueda arrojó una críptica cronología de dos páginas que describía cómo la nota se vio envuelta en el complejo caso legal de Tartaglione. La cronología indicaba que los abogados de Tartaglione autentificaron la nota, aunque no explicaba cómo. Tartaglione, ex agente de policía de Briarcliff Manor, Nueva York, compartió celda con Epstein mientras esperaba juicio por un cuádruple asesinato. En recientes entrevistas telefónicas desde una prisión de California, declaró al Times que encontró la nota en una novela gráfica después de que sacaran a Epstein de su celda tras el aparente intento de suicidio. “Abrí el libro para leerlo y allí estaba”, dijo Tartaglione. Estaba escrita en un trozo de papel amarillo arrancado de un bloc de notas, dijo. El forense de Nueva York dictaminó que la muerte de Epstein había sido un suicidio. En los años transcurridos desde entonces, las revelaciones sobre fallos de seguridad en el interior de la cárcel han dado lugar a un sinfín de teorías sobre cómo murió Epstein y si fue asesinado. Cuando los funcionarios de la cárcel le preguntaron a Epstein por las marcas rojas que tenía en el cuello tras el incidente de julio, primero dijo que Tartaglione lo había atacado y que no era un suicida. Tartaglione ha negado durante mucho tiempo haber agredido a Epstein, quien posteriormente les dijo a los funcionarios de la cárcel que “nunca había tenido ningún problema” con su compañero de celda. Tartaglione dijo que les entregó la nota a sus abogados porque creía que podría haber sido útil si Epstein seguía afirmando que había intentado hacerle daño. Tartaglione fue condenado en 2023 y ahora cumple cuatro cadenas perpetuas. Ha mantenido su inocencia y ha apelado su condena.