Secretario del Comercio de EU comparecerá ante el Congreso sobre su relación con Epstein

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    Secretario del Comercio de EU comparecerá ante el Congreso sobre su relación con Epstein
    El secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 23 de abril del 2026, informó la agencia de noticias AP. AP

El alto funcionario de la administración Trump, Howard Lutnick, comparecerá este miércoles por sus múltiples interacciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

El secretario de Comercio Howard Lutnick comparece este miércoles 6 de mayo ante un comité de la Cámara de Representantes que investiga al delincuente sexual Jeffrey Epstein, en medio de preguntas sobre los contactos entre los dos después que Epstein fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor de edad.

Lutnick es la figura política más reciente en presentarse ante el Comité de Supervisión de la Cámara. Anteriormente ha ofrecido declaraciones contradictorias sobre su relación con Epstein, pero sostiene que no cometió ilegalidad alguna y que recibe con agrado la entrevista a puerta cerrada con los legisladores.

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Aun así, la entrevista transcrita plantea una prueba sobre cuánta fiscalización aplicarán los legisladores a hombres poderosos que se relacionaron con Epstein incluso después de que se supiera que había solicitado prostitución a una menor de edad. La administración del presidente Donald Trump ha intentado sin éxito durante más de un año pasar la página sobre este tema.

Lutnick es el funcionario de mayor rango, aparte del propio Trump, cuyo nombre aparece en los expedientes del caso Epstein. Trump ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein y ha afirmado que puso fin a su relación hace años.

Varios demócratas han pedido la renuncia de Lutnick, y algunos republicanos, incluida la representante Nancy Mace de Carolina del Sur, han señalado que al menos debería testificar ante el panel de Supervisión.

Lutnick ha minimizado sus vínculos con Epstein, quien en su momento fue su vecino en la ciudad de Nueva York. Bajo interrogatorio de demócratas durante una audiencia no relacionada a principios de este año, describió su contacto como unos cuantos correos electrónicos y un par de reuniones en 2011 y 2012.

Pero esa admisión llegó después de que el año pasado afirmara en un pódcast que, tras una visita en 2005 a la casa de Epstein, decidió “no volver a estar nunca en la misma habitación” con el financista.

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales por delitos sexuales en Florida, entre ellos solicitar prostitución a una menor de edad.

“No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con él”, declaró Lutnick a los senadores en febrero cuando le preguntaron sobre Epstein durante una audiencia de un subcomité del Comité de Asignaciones del Senado.

Pero Lutnick, quien anteriormente fue director de la firma de corretaje y banco de inversión Cantor Fitzgerald, en realidad tuvo un encuentro de una hora en la casa de Epstein en 2011. Luego, su familia visitó en 2012 la infame isla privada de Epstein para almorzar.

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La divulgación federal de los expedientes del caso Epstein también mostró que ambos mantuvieron contacto por correo electrónico. En 2018, Lutnick envió un correo electrónico a Epstein sobre una propuesta de ampliación de un museo en su vecindario que habría bloqueado la vista de sus casas. Epstein también aportó 50 mil dólares a una cena de 2017 en honor a Lutnick, mientras que Lutnick invitó a Epstein a un evento de recaudación de fondos de 2015 para Hillary Clinton. En 2013, ambos invirtieron en el mismo emprendimiento empresarial.

La Casa Blanca ha seguido expresando su respaldo a Lutnick, quien fue uno de los mayores impulsores de los aranceles de Trump. Ha sido cercano a Trump durante años y ayudó a recaudar fondos para sus campañas de 2020 y 2024.

El Comité de Supervisión de la Cámara también tiene previsto escuchar el 29 de mayo de Pam Bondi, quien fue apartada de su cargo como secretaria de Justicia el mes pasado.

Epstein murió en su celda en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

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