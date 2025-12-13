Un lago de la Edad de Hielo en el lugar más caliente de la tierra resurge después de lluvias récord
LOS ÁNGELES- Este antiguo lago que existió durante la última Edad de Hielo y que está en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, considerado como el lugar más caliente del mundo, volvió a tener agua después de un período récord de lluvias el mes pasado en California, dio a conocer el Servicio de Parques Nacionales (NPS).
El lago Manly se ubica en la cuenca de Badwater, es el punto más bajo de Norteamérica, a 86 metros bajo el nivel del mar, en el Valle de la Muerte, en el estado de California.
NPS precisó que derivado de las fuertes precipitaciones del mes pasado favoreció para que se volviera a formar nuevamente un lago poco profundo, haciendo referencia al Manly.
El Valle de la Muerte registró precipitaciones récord recientemente, incluyendo el mes de noviembre, que dejaron en el área alrededor de 5 centímetros de lluvia, con lo que se superó el récord anterior establecido en 1923.
“En la mayoría de los lugares (el agua) no superaría la altura de los tobillos”, detalló el NPS.
No obstante a la mínima profundidad, esta acumulación del agua es un hito debido a la evaporación en la zona que suele supera “con creces las precipitaciones”.
Siendo así, que por ejemplo, en un día de primavera el área de Badwater Basin, en donde está lago Manly, comúnmente registra una temperatura promedio de más de 38 grados centígrados.
Por último, se prevé que el agua del lago desaparezca debido a la evaporación.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.