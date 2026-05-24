Un muerto y 21 atrapados en el derrumbe de un edificio en construcción en Filipinas

MANILA.- Un edificio de nueve pisos que estaba en construcción en una ciudad al norte de la capital filipina se derrumbó antes del amanecer del domingo.

Al menos un turista malasio murió y 21 personas, en su mayoría trabajadores, quedaron atrapadas entre los escombros, según las autoridades. Dos fueron localizados con vida pero no pudieron ser sacados de inmediato.

Alrededor de 24 trabajadores fueron rescatados después de que se desplomara hasta el suelo alrededor de las 2:30 de la madrugada en un barrio concurrido de hoteles asequibles, cafeterías, spas y casas rurales cerca de una antigua base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijeron las autoridades.

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Un turista malasio murió y otro huésped resultó herido en un hostal que fue parcialmente alcanzado por escombros del edificio colapsado en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga, dijo la superintendente de bomberos Maria Lea Sajili.

Familiares de las personas atrapadas bajo losas de concreto, barras de hierro retorcidas y andamios de aluminio y otros escombros rezaban y lloraban mientras esperaban noticias de unos 700 rescatistas que recorrían con cautela los escombros para crear espacio y poder moverse con seguridad dentro de la estructura colapsada.

“Este es el peor día de nuestras vidas”, dijo a The Associated Press Joamel Angcao, una estudiante de 18 años, mientras ella y otros hermanos esperaban noticias de sus padres, que estaban entre los atrapados.

Sus padres atendían su carrito de comida y café colocado junto al edificio cuando se vino abajo. Los padres habían luchado contra la pobreza para enviarla a ella y a otro hermano a la escuela, dijo Angcao, con lágrimas en los ojos.

John Carlo Villarente, un joven plomero, dijo que salió del edificio para beber algo unas dos horas antes de que se derrumbara tras fuertes lluvias y vientos intensos.

“Me quedé tan impactado, había gente adentro, incluido mi sobrino”, dijo Villarente a The AP. “Corrimos e intentamos ayudar, pero no nos dejaron acercarnos porque la gente decía que era muy peligroso”.

Randy Alapide, un plomero de 41 años que estaba fuera de servicio cuando ocurrió el accidente, dijo que regresó corriendo al lugar y ayudó a los rescatistas a localizar a los trabajadores atrapados dibujando un mapa para señalar su ubicación. “Conozco a tres de los desaparecidos. Son el sustento de sus familias y tienen familias esperándolos”, dijo Alapide.

Sajili dijo que los rescatistas habían localizado con vida a dos de los trabajadores atrapados, pero estaba tomando tiempo sacarlos de manera segura. Ambulancias, bomberos y policías se alinearon esperando su rescate.

Casi 200 policías asistían en el rescate, que continuaría durante la noche “hasta que se tenga constancia de todos”, dijo el director regional de la policía, el general de brigada Jess Mendez.

La ciudad de Ángeles albergó una de las bases más grandes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fuera del territorio continental estadounidense hasta que cerró a principios de la década de 1990, lo que ayudó a desarrollar Ángeles y las ciudades y pueblos circundantes en centros de entretenimiento y comerciales en la principal región del norte de Filipinas, Luzón.

La antigua base aérea estadounidense, ahora un bullicioso enclave industrial y turístico llamado la Zona Franca de Clark, está a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Manila.