Hijo del ‘R1’, ex novio de Valeria Márquez, ordenó a su padre matarla: Harfuch

Durante La Mañanera del Pueblo , el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Omar García Harfuch , reveló que existen elementos que apuntan a una posible relación entre el presunto líder criminal y el asesinato de la joven ocurrido en Zapopan, Jalisco .

La reciente detención de Ramón Ángel “N” , conocido como ”El R1” , no solo representa un avance en las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, sino que también llevó a las autoridades federales a profundizar en el caso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez .

El funcionario explicó que esta nueva línea de investigación surgió tras la captura de ”El R1”, lo que permitió obtener nuevos indicios sobre las personas que presuntamente participaron en el crimen.

EL HIJO DE ‘EL R1’, BAJO INVESTIGACIÓN

De acuerdo con García Harfuch, las indagatorias señalan que el hijo de Ramón Ángel “N” sostuvo una relación sentimental con Valeria Márquez y que, antes del asesinato, la habría amenazado en distintas ocasiones.

El secretario indicó que, con base en los datos obtenidos hasta ahora, las autoridades consideran que el joven pudo haber solicitado la intervención de su padre para cometer el feminicidio, aunque aclaró que esta hipótesis aún forma parte del proceso de investigación.

”El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, El R1, que cometan el feminicidio”, declaró el funcionario durante la conferencia.

EL FEMINICIDIO QUE CONMOCIONÓ A JALISCO

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando la influencer, de 23 años, realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por repartidor y, una vez dentro, disparó contra la joven en tres ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres y los riesgos que enfrentan las creadoras de contenido, debido a que el ataque quedó registrado parcialmente durante la transmisión.

AUTORIDADES BUSCAN A OTRO PRESUNTO IMPLICADO

Omar García Harfuch aclaró que la investigación relacionada con el feminicidio de Valeria Márquez es independiente del proceso que enfrenta ”El R1” por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, aunque ambos expedientes involucran al mismo detenido.

El secretario explicó que la captura del presunto líder criminal permitió fortalecer las investigaciones y obtener nuevos elementos para identificar a otras personas involucradas en el caso.

Asimismo, informó que las autoridades continúan con la búsqueda del hijo de ”El R1”, quien es señalado como un posible participante en la planeación del crimen.

”Con esta detención ahora tienen indicios para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con este homicidio, que es el hijo”, señaló el titular de la SSPC al referirse a las acciones que continúan para lograr su localización y eventual detención.

Las investigaciones permanecen abiertas y serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales conforme avance el proceso judicial.