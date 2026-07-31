Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia

A dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, comenzó a circular en redes sociales el audio de la supuesta llamada de emergencia realizada la noche del 17 de julio por Estrella “N”, coordinadora del área femenil del plantel. La difusión del audio ocurre mientras continúan las investigaciones por el caso, en el que autoridades de Tamaulipas mantienen una indagatoria por feminicidio.

AUDIO REGISTRA LA SOLICITUD DE UNA AMBULANCIA La grabación, con una duración superior a ocho minutos, inicia antes de que la operadora del 911 responda la llamada. En ella se escucha a Estrella “N” gritar el nombre de Dafne y solicitar una ambulancia con carácter urgente, además de proporcionar la ubicación del plantel. Durante la conversación, informa que la adolescente se encuentra inconsciente, sin respirar y tirada en un baño. También menciona que presenta espuma en la boca y la nariz. Cuando la operadora le pregunta si la menor está convulsionando, responde que no puede determinarlo y reitera que Dafne permanece inconsciente. La operadora solicita información adicional sobre la menor y pregunta si algún familiar se encuentra en el lugar. Estrella “N” responde que no y señala que se trata de una adolescente de aproximadamente 13 o 14 años.

LA OPERADORA GUIÓ A ESTRELLA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE REANIMACIÓN EN DAFNE En otro momento de la llamada, mientras continúa proporcionando información, Estrella “N” se dirige a otra persona presente y dice: “Vístela por favor, Yanina”. En la grabación no se precisa el contexto de esa instrucción. Posteriormente, la operadora pregunta si Dafne respira. La respuesta es: “No, no, no, no jadea, no, nada”. Ante ello, la operadora instruye a la coordinadora para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la guía durante las compresiones torácicas. Mientras realiza las maniobras, Estrella “N” informa que la menor expulsa líquido, pero continúa sin respirar. Asimismo, durante la llamada señala que los labios de Dafne primero presentaban un color morado y posteriormente blancos, mientras continuaban las maniobras de reanimación. La comunicación concluye cuando se confirma el arribo de una unidad de Protección Civil. ABOGADA ANALIZA EL CONTENIDO DE LA GRABACIÓN Tras difundirse el audio, la abogada Marcela Torres publicó un análisis en redes sociales en el que señala que la grabación ubica a Estrella “N” y Danna Yanina “N” en el sitio y con conocimiento directo de las condiciones en las que se encontraba la adolescente. La litigante indicó que ambas mujeres fueron vinculadas a proceso como presuntas autoras materiales del feminicidio y recordó que el artículo 39 del Código Penal de Tamaulipas contempla la figura de la coautoría cuando varias personas participan conjuntamente en un delito. En su publicación, sostuvo que durante el proceso deberá determinarse qué acciones realizó cada una y cómo contribuyeron al resultado. Respecto al director del plantel, Jorge Luis “N”, señaló que su situación jurídica puede analizarse bajo la figura de comisión por omisión, al considerar que tenía conocimiento de lo que ocurría dentro de la institución y contaba con facultades para intervenir. Torres agregó que aún podrían investigarse otras personas como posibles partícipes, auxiliares o encubridores. Esta postura coincide con declaraciones previas del abogado defensor de Danna Yanina “N”, Miguel Ángel Pérez Román, quien afirmó que faltarían aproximadamente siete personas por ser detenidas dentro de la investigación.

AUDIO CONTRASTA CON DECLARACIONES PREVIAS La grabación difundida también contrasta con algunas declaraciones conocidas previamente sobre los hechos. De acuerdo con el testimonio de la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, ofrecido en una entrevista con Azucena Uresti, Estrella “N” llamó inicialmente a Alejandra Quintos, madre de la menor, para informarle que Dafne había sufrido “como un desmayo”, pero que ya se encontraba bien y podía permanecer tranquila. Minutos después, según ese relato, recibió una segunda llamada en la que una persona no identificada le informó que la adolescente ya no presentaba signos vitales. Alejandra Quintos viajó desde Ciudad Mante hasta el lugar. Posteriormente declaró públicamente que, al llegar, el cuerpo de su hija ya se encontraba embolsado y que no había autoridades presentes. También afirmó que el cuerpo presentaba fracturas, lesiones en la nariz y signos de asfixia, además de señalar que la menor llegó sin ropa y sin haber ingerido alimentos. TESTIMONIOS DE OTRAS PERSONAS PRESENTES La madre de la adolescente también dio a conocer el testimonio de otra menor que asistió al campamento y que, días después, la encontró en las instalaciones del Ministerio Público. Según ese relato, la estudiante le expresó: “Gracias por salvarnos, señora”, y describió una serie de acciones que, de acuerdo con su versión, habrían ocurrido antes del fallecimiento de Dafne. Por otra parte, Betzaida Orta, madre de la única otra alumna que participó en el campamento, declaró que el área de baños permanecía cerrada para los estudiantes desde las 22:00 horas, por lo que señaló que ello no coincide con la versión del plantel respecto a que Dafne se encontraba en esa zona alrededor de las 22:30 horas.

FISCALÍA CONFIRMÓ LA CAUSA DE MUERTE El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó el pasado 23 de julio que la causa de muerte de Dafne Zapata Quintos fue asfixia por sumersión, conclusión obtenida a partir de peritajes de criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. Asimismo, indicó que el certificado de defunción clasifica el hecho como homicidio y señaló que algunos testimonios recabados durante la investigación “no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente”.