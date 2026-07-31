Netflix suma todo el universo de ‘The Walking Dead’ con un acuerdo de 500 mdd

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    Netflix suma todo el universo de ‘The Walking Dead’ con un acuerdo de 500 mdd
    Proyecto. Los seguidores de la saga podrán encontrar en Netflix todas las series derivadas del universo creado por AMC a partir de 2027. FOTO: ARCHIVO

La plataforma incorporará en 2027 la serie original y todos sus spin-offs tras cerrar un contrato de cinco años con AMC

Toda la franquicia de ‘The Walking Dead’, que se emite internacionalmente a través de Disney+ desde el estreno de la serie original en 2010, llegará a Netflix a partir de 2027, luego de un acuerdo valuado en 500 millones de dólares.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas sus producciones derivadas podrán verse en Netflix y en AMC+, plataforma de la empresa productora AMC, responsable de toda la franquicia, según informaron medios estadounidenses.

De esta manera, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de la serie original, ‘The Walking Dead’, así como de sus spin-offs: ‘Fear the Walking Dead’, ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, ‘The Walking Dead: Dead City’, ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, ‘The Walking Dead: World Beyond’ y ‘Tales of The Walking Dead’.

Netflix posee los derechos exclusivos de transmisión de la saga en Estados Unidos desde 2011 y, con este acuerdo, el contenido estará disponible también para sus suscriptores internacionales.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de ‘The Walking Dead’ a Netflix”, afirmó Lori Conkling, vicepresidenta de Licencias de Netflix, en un comunicado de la plataforma.

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Hasta la tarde de este viernes 31 de julio no se había informado una fecha oficial para que el contenido de la franquicia abandone el catálogo de Disney+. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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