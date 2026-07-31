$!‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, se declara culpable de narcotráfico y delitos con armas en EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico internacional y delitos con armas de fuego ante una corte federal estadounidense. A través de un comunicado, la dependencia señaló que el ciudadano mexicano aceptó su responsabilidad por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina con el propósito de importarlas ilegalmente a Estados Unidos, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar esa conspiración.

ANTONIO OSEGUERA CERVANTES TRAFICÓ POR MÁS DE DOS DÉCADAS DROGAS A ESTADOS UNIDOS De acuerdo con los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, participó durante más de dos décadas en el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos para organizaciones delictivas mexicanas. Las autoridades estadounidenses indican que entre 2002 y 2010 operó como integrante del Cártel del Milenio en Jalisco, donde supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a grupos rivales, dirigió laboratorios de metanfetamina y obtuvo precursores químicos para su fabricación. Asimismo, señalan que durante ese periodo distribuyó metanfetamina y cocaína con destino al mercado estadounidense. VINCULAN A ANTONIO OSEGUERA CERVANTES CON OPERACIONES DEL CJNG Según el comunicado, a partir de aproximadamente 2010, Oseguera Cervantes comenzó a trabajar con su hermano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado por las autoridades estadounidenses como cofundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento de Justicia sostiene que Antonio Oseguera impulsó las operaciones de narcotráfico de esa organización mediante el suministro de precursores químicos para laboratorios de metanfetamina y la distribución de cocaína y metanfetamina. Además, indica que presuntamente se encargaba de recolectar ganancias del narcotráfico y administrar actividades de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de recursos desde Estados Unidos hacia México mediante casas de cambio. Las autoridades agregan que portaba una pistola durante la recolección de ganancias o al asistir a reuniones relacionadas con actividades de narcotráfico.

SENTENCIA ESTÁ PROGRAMADA PARA NOVIEMBRE Antonio Oseguera Cervantes se declaró culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además del cargo por uso y posesión de un arma de fuego para facilitar la conspiración. Su audiencia de sentencia fue programada para el 13 de noviembre. De acuerdo con la legislación estadounidense, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas. El Departamento de Justicia precisó que un juez federal determinará la condena definitiva tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la ley. INVESTIGACIÓN Y TRASLADO A ESTADOS UNIDOS El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, y por Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El Departamento de Justicia informó que la Oficina de Asuntos Internacionales colaboró en el traslado de Antonio Oseguera Cervantes desde México hacia Estados Unidos en febrero de 2025, conforme a la Ley de Seguridad Nacional de México, y agradeció al Gobierno mexicano la cooperación brindada para su enjuiciamiento.

CASO FORMA PARTE DE UNA ESTRATEGIA FEDERAL El procesamiento está a cargo de la jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas, Kaitlin Sahni, junto con los abogados Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart, adscritos a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal. El Departamento de Justicia indicó que este expediente forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, cuyo objetivo es investigar y procesar a organizaciones criminales transnacionales, redes de narcotráfico, tráfico de personas y otros grupos considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La dependencia señaló que dicha estrategia contempla el uso coordinado de distintas agencias federales para identificar, investigar y llevar ante la justicia a integrantes de organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera del territorio estadounidense.