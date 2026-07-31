FIFA cede ante el boicot: retira el plan para vender parte del Mundial a inversionistas

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    FIFA cede ante el boicot: retira el plan para vender parte del Mundial a inversionistas
    Gianni Infantino retiró el controvertido proyecto después de que UEFA amenazara con abandonar todas las competencias de la FIFA. FOTO: ESPECIAL

La presión de UEFA, Concacaf y Asia, junto con una rebelión interna, obligó a Gianni Infantino a cancelar FIFA Forward Enterprise

La FIFA dobló las manos. Lo que comenzó como el proyecto financiero de Gianni Infantino terminó, tres días después, sepultado por una rebelión de confederaciones, una amenaza de boicot y una crisis interna en Zúrich.

El organismo anunció este viernes que no seguirá adelante con la propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), que concentraría la operación comercial de sus torneos, incluida la Copa del Mundo, y abriría hasta 20 por ciento de su propiedad a capital privado. Valorada en 20 mil millones de dólares, la empresa pretendía recaudar hasta 4 mil 200 millones con la venta.

La retirada llegó después de una jornada de presión creciente. En el comunicado de FIFA Media, Infantino admitió que, tras escuchar las opiniones, el proyecto provocó divisiones que dejaron de servir al propósito original.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/el-mundial-no-se-vende-la-fifa-cruza-una-linea-peligrosa-BF22505598

“Nuestro objetivo siempre ha sido, y siempre será, unir y mejorar. Como resultado, esta propuesta no seguirá adelante”, sentenció.

El viraje fue tan rápido como revelador. Horas antes, la FIFA todavía defendía la consulta entre sus 211 asociaciones, aseguraba que nadie estaba vendiendo el futbol y acusaba a reportes erróneos de alterar el proceso.

El plan reuniría en FFE los derechos de transmisión, patrocinios, licencias, boletaje, hospitalidad y la organización de sus competencias.

A cambio, Infantino prometía elevar de 8 a 20 millones de dólares los recursos de FIFA Forward para cada federación entre 2027 y 2030.

Además, planteaba otros 20 millones opcionales mediante FIFA Fast Forward, financiados por inversión externa. La FIFA conservaría el control; para sus opositores, permitir accionistas sometería el calendario y los torneos a la rentabilidad.

Europa convirtió el rechazo en ultimátum. La UEFA y sus 55 federaciones votaron por unanimidad no participar en competencias de la FIFA mientras continuara el proyecto.

“El Mundial no está en venta”, fue la frase que abrió una grieta imposible de ignorar: sin las selecciones europeas, cualquier Copa del Mundo perdería buena parte de su valor deportivo, televisivo y comercial.

Concacaf, integrada por 41 asociaciones —entre ellas la Federación Mexicana de Futbol—, rechazó la iniciativa. Cuestionó la falta de un proceso adecuado, el corto plazo para decidir y la ausencia de revisión de los órganos de gobierno.

Después se sumó la Confederación Asiática, que respaldó a UEFA y Concacaf y advirtió que discutir un boicot ya evidenciaba un daño a la unidad del juego.

El frente externo encontró eco dentro de la FIFA. Carlos Cordeiro, asesor de Infantino y expresidente de US Soccer, renunció de inmediato al considerar que el acuerdo hipotecaba el futuro del futbol sin una justificación convincente.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/concacaf-desafia-a-la-fifa-rechaza-vender-parte-del-mundial-tras-boicot-de-uefa-GH22528068

Kevin Lamour, director de operaciones, sostuvo que el personal fue engañado y describió la propuesta como el proyecto de una sola persona.

Así se derrumbó FFE: no mediante la votación de septiembre prevista, sino bajo el peso de una oposición que amenazó con vaciar los torneos que buscaba monetizar. La promesa de repartir más dinero no pudo contener una discusión mayor sobre transparencia, propiedad y poder.

Infantino aseguró que reunirá nuevamente a las partes durante los próximos días y semanas para continuar el crecimiento del futbol, especialmente donde más apoyo se necesita.

Sin embargo, retirar la venta no cierra la crisis. La Copa del Mundo quedó fuera del mercado, pero la batalla dejó una pregunta instalada en Zúrich: quién decide el futuro del futbol y hasta dónde puede hacerlo sin consultar a quienes lo juegan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Boicot
Futbol
Polémica

Localizaciones


ZURICH

Personajes


Gianni Infantino

Organizaciones


FIFA
Concacaf
UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Control de medios

Control de medios
CUARTOSCURO

Ernesto Ruffo, rehén político del régimen morenista

El Gobierno de México informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula ligada al CJNG y señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo
La UNAM realizará un examen de control presencial para aspirantes a licenciatura 2026-2027 tras la revisión del proceso de admisión en línea.

UNAM repetirá examen de admisión 2026 para aspirantes de licenciatura tras detectar resultados atípicos
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional
El histórico defensor del AC Milan y de la selección de Italia dejó un legado de lealtad, liderazgo y títulos que lo convirtió en uno de los mejores centrales de todos los tiempos.

Fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia a los 66 años de edad