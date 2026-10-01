Un opositor tanzano, la CPI o hermanas iraníes, entre los nominados al premio Sájarov 2026

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    Un opositor tanzano, la CPI o hermanas iraníes, entre los nominados al premio Sájarov 2026
    Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, interviene durante la Clinton Global Initiative el martes 22 de septiembre de 2026 en Nueva York. AP/Andres Kudacki

Los nominados fueron presentados en una sesión conjunta de las comisiones de Desarrollo, Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Europeo

BRUSELAS- El líder de la oposición de Tanzania, la Corte Penal Internacional y dos hermanas gemelas iraníes condenadas por el régimen están entre los nominados de este año al premio Sájarov del Parlamento Europeo, que reconoce anualmente una contribución extraordinaria a la protección de los derechos humanos y la libertad de conciencia.

Los nominados fueron presentados en una sesión conjunta de las comisiones de Desarrollo, Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Los jefes de los grupos políticos elegirán al ganador en una reunión a puerta cerrada durante el segundo pleno de octubre en Estrasburgo (Francia) y la ceremonia de entrega será durante el pleno de diciembre en la misma ciudad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/otorga-la-ue-el-premio-sajarov-a-dos-periodistas-encarcelados-en-bielorrusia-y-georgia-NI17792906

El candidato que parte con mayor apoyo de base es el principal líder de la oposición tanzana, Tundu Lissu, en prisión preventiva desde que fuese detenido en abril de 2025 tras organizar un mitin político y que está siendo juzgado en su país por traición, delito que puede acarrear la pena de muerte.

El también abogado y activista anticorrupción fue nominado por el Partido Popular Europeo y por los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que dijeron que Lissu “ha pagado un inmenso precio personal por defender la democracia y pese a ello se ha negado a que le silencien”.

Los socialdemócratas europeos, por su parte, nominaron a la Corte Penal Internacional y a sus trabajadores ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales y ejerce presión diplomática sobre otros países para que abandonen el organismo con sede en La Haya.

“La creación de la CPI fue una promesa que se hizo tras los capítulos más oscuros del siglo XX: que ningún crimen contra la humanidad quedaría impune. Creer en un orden internacional basado en normas significa que nadie está por encima de la ley. Las amenazas de Trump atentan contra este principio”, incidió el eurodiputado socialista Yannis Maniatis.

El tercer grupo de la cámara, los Patriotas por Europa, optó por nominar a las iraníes Taraneh y Romina Rahimi, gemelas de 21 años que han recibido respectivamente una condena a muerte y una sentencia de 25 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en Isfahán.

Su veredicto aún puede ser apelado, pero Irán ya ha ejecutado a 29 personas -todos hombres- en relación con las manifestaciones, tras juicios calificados de injustos por varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional.

Los liberales de Renovar Europa designaron a ‘Standing Together’, el mayor movimiento de base judío-árabe de Israel, que busca construir “un frente común de ciudadanos judíos y palestinos en favor de la paz, la igualdad y la justicia social”; el grupo quiere así “rendir homenaje a quienes rechazan la lógica de la división” en un Oriente Medio cada vez más polarizado.

El doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, detenido por Israel desde diciembre de 2024, es el nominado de los Verdes y de la Izquierda, que denuncian que durante su arresto por negarse a abandonar su trabajo ha sufrido torturas y confinamiento en solitario.

El grupo más pequeño de la Eurocámara, la ultraderecha de la Europa de Naciones Soberanas, nominó por su parte al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por “defender a su pueblo y romper con el imperio del terror”.

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