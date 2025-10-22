Otorga la UE el Premio Sájarov a dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia

BRUSELAS- Ambos periodistas, uno está preso en Bielorrusia y la otra en Georgia, fueron hoy laureados con el que es considerado como el máximo honor en materia de derechos humanos en la Unión Europea, el Premio Sájarov, informó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Andrzej Poczobut quien es corresponsal del influyente periódico polaco Gazeta Wyborcza, fue condenado en Bielorrusia acusado de “atentar contra la seguridad nacional” por lo que recibió una sentencia a ocho años, que actualmente cumple en la colonia penal de Novopolotsk. TE PUEDE INTERESAR: Premio Sájarov 2021 reconoce la oposición de Alexei Navalni al régimen de Putin Mientras que Mzia Amaghlobeli, quien es una destacada periodista que fundó dos de los medios independientes de Georgia, fue condenada en agosto pasado por dar una bofetada a un jefe de policía durante una protesta antigubernamental, por lo que fue sentenciada a dos años de prisión en un caso que es considerado por grupos de derechos humanos como un intento de reprimir la libertad de prensa. ”Ambos son periodistas que se encuentran actualmente en prisión por cargos falsos simplemente por hacer su trabajo y por alzar la voz contra la injusticia. Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia”, explicó Metsola en el parlamento en Estrasburgo, Francia.

Este premio que entrega anualmente la UE, que lleva el nombre del disidente soviético ganador del Premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov, fue creado en 1988 con el propósito de reconocer a individuos o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades escenciales. El ganador es elegido por legisladores de la UE entre los candidatos que fueron presentados por los grupos políticos del Parlamento Europeo. Según la asamblea, este es “el mayor tributo que la Unión Europea rinde al trabajo en derechos humanos”.

Por su parte, la líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya precisó a los legisladores que concederles a Poczobut y a la “valiente” Amaghlobeli el galardón este año “envía un mensaje contundente a todos los presos políticos de que no están solos y que el periodismo no es un delito”. Ella y su esposo Siarhei Tsikhanouski ganaron el premio en 2020 junto a otros opositores al régimen del presidente Alexander Lukashenko. Lukashenko, quien es apodado como “el último dictador de Europa”, lleva más de tres décadas como presidente de Bielorrusia, en donde mantiene el control del poder a través de elecciones que Occidente opina que ni son libres ni tampoco justas, y que su gobierno reprime de forma violenta a la disidencia. Tras las protestas de 2020 en las que miles de personas se apoderaron de las calles, más de 65,000 fueron arrestadas y otros miles fueron agredidas y cientos de medios de comunicación independientes, as como organizaciones no gubernamentales fueron cerrados y ilegalizados.

Lukashenko tomó la decisión de indultar a 52 presos después de sostener una conversación telefónica con Donald Trump en agosto pasado, que derivó en especulaciones entorno a un posible deshielo en las relaciones entre ambas naciones. Varios han sido galardonados con el Sájarov, entre ellos Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege y Nadia Murad quienes ganaron después el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien le fue otorgado este mismo Premio Nobel a principios de este mes, recibió el Sájarov el año pasado.

El premio, que dotado con 50,000 euros, el equivalente a 58,000 dólares, va a ser entregado en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en diciembre. ¿QUIEN ES MZIA AMAGLOBELI ? En opinión de Salomé Zurabishvili, expresidenta georgiana “amaglobeli es el rostro de la resistencia georgiana, además de una luchadora por la democracia, el honor y el futuro europeo”.

La georgiana, de 50 años y quien es además considerada como la primera presa política desde la Georgia se independizó de la URSS en 1991, fue premiada hace menos de dos semanas con el Premio de Derechos Humanos Vaclav Havel. LA BOFETADA QUE TRANSFORMÓ TODO Todo inició el pasado 11 de enero, cuando la periodista participaba en una protesta de la oposición en la ciudad de Batumi; Amaglobeli fue detenida por las fuerzas del orden tras abofear al jefe de la policía local, Irakli Dgebuadze.

Tras lo ocurrido, la periodista, que pudo haber sido sentenciada a entre 4 y 7 años de cárcel, finalmente fue condenada en agosto a dos años gracias a que la jueza tomara la decisión de suavizar el caso de agresión en favor de resistencia a la autoridad, amenazas y violencia contra un funcionario público.

Después de dictar la sentencia, la jueza exhortó a la periodista a dirigirse al presidente del país para que este le concediera el indulto, sin embargo, se negó, argumentando que Dgebuadze le había escupido e intentó asaltarla en comisaría. “Amaglobeli no niega responsabilidad por la bofetada, pero no está de acuerdo con que se trate de una agresión a un policía, que antes le había insultado en varias ocasiones”, expresó a la Agencia de Noticias EFE Eteri Turadze, quien es la directora del periódico ‘Batumelebi’.