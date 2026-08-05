Una mujer fue arrestada después de que apuñalara a cuatro hombres en Londres

En el Reino Unido, la policía de Londres ha informado que una mujer fue arrestada después de que cuatro personas fueran apuñaladas en Covent Garden, una zona bulliciosa en el centro de la ciudad repleta de atracciones y muy popular entre los visitantes.

La Policía Metropolitana informó que cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, fueron encontrados con heridas de arma blanca y que una mujer de 47 años fue arrestada bajo sospecha de posesión de arma blanca y agresión. Indicaron que los primeros indicios apuntan a que se trató de un incidente relacionado con la salud mental y que se recuperaron unas tijeras en el lugar de los hechos.