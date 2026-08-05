Una mujer fue arrestada después de que apuñalara a cuatro hombres en Londres
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La Policía Metropolitana informó que cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, fueron encontrados con heridas de arma blanca y que una mujer de 47 años fue arrestada bajo sospecha de posesión de arma blanca y agresión
En el Reino Unido, la policía de Londres ha informado que una mujer fue arrestada después de que cuatro personas fueran apuñaladas en Covent Garden, una zona bulliciosa en el centro de la ciudad repleta de atracciones y muy popular entre los visitantes.
La Policía Metropolitana informó que cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, fueron encontrados con heridas de arma blanca y que una mujer de 47 años fue arrestada bajo sospecha de posesión de arma blanca y agresión. Indicaron que los primeros indicios apuntan a que se trató de un incidente relacionado con la salud mental y que se recuperaron unas tijeras en el lugar de los hechos.
Los heridos fueron trasladados a un centro de traumatología de alta complejidad tras el incidente ocurrido la tarde del miércoles en la calle Endell. No se ha facilitado más información sobre la gravedad de sus lesiones.
Existe un amplio cordón policial alrededor de lugar del incidente. Un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres dijo que el servicio atendió a cuatro pacientes en el lugar de los hechos y los trasladó a todos por carretera a un centro de traumatología de gran envergadura.
La policía había dicho inicialmente que tres personas habían sido apuñaladas en el incidente, pero en un comunicado posterior confirmaron que cuatro personas fueron encontradas con heridas de arma blanca.