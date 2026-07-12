Jannik Sinner no suelta la corona: remonta a Zverev y es bicampeón de Wimbledon

Zverev , reciente campeón de Roland Garros, desafió desde el saque al favorito y se llevó el primer set después de salvar un punto para set y resolver el desempate por 9-7.

La Final masculina ofreció tres horas y 46 minutos en la Cancha Central.

Jannik Sinner revalidó su reinado en Londres. El número uno del mundo remontó para vencer a Alexander Zverev por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4 y se proclamó campeón de Wimbledon 2026, revalidando el título conquistado un año atrás.

Sinner no se desordenó. El italiano resistió la potencia del alemán y esperó su oportunidad.

Tampoco hubo posibilidades de ruptura en la segunda manga, pero el campeón defensor elevó la precisión en el tiebreak, tomó ventaja de 4-0 y lo ganó 7-2 para equilibrar la batalla.

El momento que cambió la Final de Wimbledon llegó en el tercer set. Zverev generó su primer y único punto de quiebre, pero Sinner lo neutralizó con una dejada que hizo resbalar al alemán.

El segundo sembrado cayó y se tomó la rodilla derecha. Aunque pudo continuar, perdió el saque en el juego siguiente y quedó abajo 5-3.

Con dos sets a uno, Sinner apretó el acelerador. Consiguió la ruptura decisiva en el séptimo game del cuarto parcial y no permitió que su rival regresara.

Selló el triunfo en su primer punto para campeonato con una derecha ganadora y cayó de espaldas sobre el césped, dueño otra vez del trofeo más prestigioso del tenis.

La actuación del campeón fue contundente: conectó 58 tiros ganadores y salvó la única posibilidad de quiebre que enfrentó.

Además, venció a Zverev por décima ocasión consecutiva y amplió a 11-4 su dominio en el historial. “Demostró otra vez por qué es el mejor jugador del mundo”, reconoció el alemán durante la premiación.

A sus 24 años, Jannik Sinner conquistó su quinto título de Grand Slam y el segundo en Wimbledon.

También se convirtió en el décimo tenista de la Era Abierta que logra defender la corona individual masculina en Londres y obtuvo su sexto trofeo de la temporada 2026.

Zverev se quedó a las puertas de enlazar Roland Garros y Wimbledon, pese a alcanzar por primera vez el duelo por el título en el All England Club.