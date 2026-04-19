Vance participará en la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad

WASHINGTON.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participará en la segunda ronda de conversaciones de paz con Irán en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó este domingo a EFE la Casa Blanca.

Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance viajará a Pakistán acompañado por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Witkoff y Kushner habían liderado las conversaciones con Teherán antes del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, y participaron la semana pasada junto a Vance en una larga reunión en la capital pakistaní donde no se logró alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

El presidente Donald Trump anunció hoy en su red Truth Social que sus “representantes van a Islamabad, Pakistán”, donde estarían “mañana por la noche para negociar” con Teherán, en un mensaje donde acusó a la República Islámica de violar el actual cese el fuego y amenazó con más ataques si no aceptan un acuerdo.

Teherán interrumpió el tráfico por la vía, donde pasaba el 20 % del petróleo mundial, como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, lo cual ha tenido impactos negativos en las economías mundiales y los mercados.

Trump, por su parte, ordenó un bloqueo naval a las costas iraníes tras no lograr que el Gobierno iraní desbloqueara el acceso libre al estrecho.

“Si no se cierra el acuerdo, el acuerdo que hemos negociado, entonces voy a destruir sus puentes y sus centrales eléctricas”, reiteró el presidente estadounidense en la mañana de hoy a Fox News. “Si no firman este documento, todo el país será arrasado”, advirtió.

Según el mandatario, que una vez amenazó con aniquilar “toda una civilización” si Irán no reabría el estrecho de Ormuz, EE.UU. se está “preparando para golpearlos (a Irán) con más dureza de la que jamás haya recibido ningún otro país, porque no podemos permitir que obtengan un arma nuclear”, insistió.

Al mismo tiempo, añadió que Teherán ya ha “aceptado gran parte” del acuerdo propuesto por Washington, sin ofrecer más detalles sobre el pacto.

Este domingo, las autoridades de Islamabad impusieron un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, que incluye el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo ante la reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán.

El mandatario adelantó el viernes que podría no prorrogar el actual cese el fuego cuando expire el plazo el miércoles si no se alcanza un acuerdo. Antes había dicho que esperaba llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días”.