Ocho niños mueren en un tiroteo esta madrugada en Louisiana; abaten al agresor en persecución

Este domingo, ocho menores de entre uno y 14 años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar esta madrugada en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Louisiana, Estados Unidos, según reportes de la Policía de esa localidad, que calificó el suceso como un “altercado doméstico”. Un total de 10 personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga y murió abatido por agentes durante la persecución vehicular luego de que robó un auto.

“Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos”, afirmó Bordelon en referencia al supuesto responsable. Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.

La escena del crimen es “extensa” y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon, que advirtió que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar. “Se trata de una escena de gran envergadura, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros hayamos visto jamás”, añadió Smith.

El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores “eran sus descendientes”. ”Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás”, dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Louisiana, de unos 180 mil habitantes. “Es una mañana terrible”, se lamentó.

La policía estatal de Louisiana informó que la policía de Shreveport solicitó a sus detectives que investigaran el incidente. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo ocurrido el domingo por la mañana, tras una persecución policial en Bossier City.

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