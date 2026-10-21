Vance rechaza críticas contra anuncio de su partido en que aparece madre de candidata en Ohio

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    Vance rechaza críticas contra anuncio de su partido en que aparece madre de candidata en Ohio
    El vicepresidente JD Vance en un evento en Sharonville, Ohio, el 21 de octubre del 2026. AP.

El anuncio presenta a la mamá biológica de Acton, Donna Arthur, fue criticado tanto por demócratas como por republicanos cuando irrumpió en la esfera pública el martes

COLUMBUS.-El vicepresidente JD Vance rechazó el miércoles las críticas de republicanos a un anuncio de su propio partido en las elecciones para la gobernación de Ohio.

En el anuncio del candidato republicano Vivek Ramaswamy aparece la madre distanciada de la candidata demócrata, la doctora Amy Acton.

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La madre, Donna Arthur, llama “mentirosa” a Acton e insinúa que tiene problemas de salud mental.

Pero Vance rechazó las críticas al anuncio, diciendo en un evento de campaña en Ohio que está “asqueado” por los republicanos que lo han denunciado. “La política es un negocio duro”, declaró Vance a los periodistas.

En Cincinnati, el vicepresidente señaló que “en realidad no es asunto mío” si el controvertido spot de 60 segundos era apropiado, y afirmó que estaba centrado en apoyar a los candidatos republicanos en sus contiendas de mitad de mandato.

“Me da un poco de asco cuando veo a republicanos de todo el país que se quejan más de ese anuncio que de lo que los demócratas del Congreso y otros demócratas quieren hacerle a Estados Unidos”, expresó Vance en sus primeros comentarios públicos sobre el anuncio, que ha sacudido una de las contiendas por la gobernación más polémicas y costosas del país.

Ramaswamy, un empresario tecnológico multimillonario y candidato republicano a la presidencia en 2024, se atribuyó el anuncio y dijo que gastará 4 millones de dólares para promoverlo pese a la reacción adversa de algunos miembros de su propio partido. No lo abordó en sus declaraciones antes de que Vance hablara en un mitin a las afueras de Cincinnati.

Acton, exdirectora de salud de Ohio, no ha ocultado que enfrentó la falta de vivienda y el abuso cuando era niña.

Arthur perdió la custodia de sus hijos después de que el padrastro de los hijos fuera acusado de violar a Acton. Registros policiales y judiciales muestran que Cledith Arthur fue arrestado y acusado de la violación de su hijastra, entonces de 12 años, en julio de 1978, después de que el padre biológico de Acton lo denunciara ante las autoridades. Presuntamente, el abuso ocurrió desde diciembre de 1976 hasta abril de 1978.

La campaña de Acton publicó el martes un video de su hermano, quien respaldó su relato sobre haber vivido en una tienda de campaña y haber sufrido abusos.

En sus declaraciones a los periodistas antes del mitin, Vance afirmó que Acton “miente sobre cada una de sus posturas”.

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