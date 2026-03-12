’VERDAD’, nueva herramienta de IA para combatir la desinformación de medios en español en EU

MIAMI- La desinformación de medios hispanos estadounidenses, sobre todo en la radio de Florida, es un riesgo ante las elecciones de mitad de término de noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, creadora de ‘VERDAD’, primera herramienta de inteligencia artificial (IA) que detecta noticias falsas en español en EE.UU.

Medios locales en español, así como en inglés, siguen repitiendo la narrativa de que hubo fraude electoral en 2020, cuando el actual presidente Donald Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, lo que resulta en amenazas a funcionarios electorales, de los que el 80 % son mujeres, advierte Guzmán en una entrevista con EFE.

En este contexto, la investigadora estadounidense, directora de periodismo comunitario en Planet Detroit, desarrolló la herramienta ‘VERDAD’ al percatarse de que había un “punto ciego” en proyectos similares, como la ‘Bridging Divides Initiative’ de la Universidad de Princeton, que solo estudiaban desinformación en inglés.

”Eso ya lo están monitoreando, pero en español no. Hasta ahora no se ha podido hacer. Entonces esto es algo muy nuevo, que puedan ver lo que están diciendo todos estos locutores a través de Estados Unidos cuando están hablando de elecciones, violencia, misoginia y sexismo contra las mujeres”, expone.

La directora del Laboratorio de Reporterismo Vecinal en Detroit alerta del impacto desproporcionado de las amenazas para las mujeres, al citar que ellas representan ocho de cada diez trabajadores electorales en EE.UU.

También advirtió de riesgos para migrantes y la salud, pues ‘VERDAD’ ha detectado que hay comunicadores hispanos que promueven narrativas, sin evidencias, sobre “inmigrantes ilegales” que votan en las elecciones, y crean dudas en torno a las vacunas en medio del actual brote de sarampión en Estados Unidos.

El poder de los medios hispanos

La herramienta, desarrollada con apoyo del Reynolds Journalism Institute, Knight Election Hub, y la MacArthur Foundation, es gratuita y abierta para periodistas y el público en general, quienes pueden seleccionar medios en español de varias regiones de EE.UU. para analizar su contenido y contrastarlo con hechos.