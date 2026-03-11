Trump tiene un plan para ganar las elecciones legislativas; los republicanos de la Cámara tienen otro

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 11 marzo 2026
    Trump tiene un plan para ganar las elecciones legislativas; los republicanos de la Cámara tienen otro
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos, el lunes 9 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami en Doral, Florida. AP/Mark Schiefelbein

A apenas unos escaños de perder su mayoría, los republicanos de mayor rango están ansiosos por recalcar el trabajo del partido para bajar el costo de la vida

FLORIDA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que tenía la respuesta para los republicanos preocupados por perder su mayoría en el Congreso este año: reforzar una ya estricta ley nacional de identificación de votantes para prohibir las boletas por correo y restringir los derechos de las personas transgénero.

“Garantizará las elecciones de mitad de mandato. Si no lo entienden, habrá grandes problemas”, afirmó Trump a los republicanos reunidos el lunes en el salón de baile de su campo de golf, a las afueras de Miami.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia la temporada electoral en EU con las Primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas

Menos de 24 horas después, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes destacaron sus prioridades. Y el proyecto de ley electoral, que Trump ha rebautizado de la Ley SAVE a la Ley SAVE America (que podría traducirse como Ley Salvar Estados Unidos), no figuraba entre las principales.

La representante Lisa McClain, de Michigan, presidenta de la conferencia republicana de la Cámara, habló de recortes de impuestos para las familias, independencia energética y las llamadas cuentas bancarias Trump para recién nacidos al describir “resultados reales para gente real”. El líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, de Luisiana, afirmó que sus colegas estaban trabajando con Trump para “hacer la vida más asequible para las familias trabajadoras”. El representante Tom Emmer, de Minnesota, encargado de la disciplina de partido en la Cámara, enumeró “victoria tras victoria” al proclamar que “las familias trabajadoras se están quedando con más del dinero que tanto les costó ganar”.

Mientras los republicanos de la Cámara concluyen su conferencia anual de ideas el miércoles, está surgiendo una desconexión en un año electoral.

A apenas unos escaños de perder su mayoría, los republicanos de mayor rango están ansiosos por recalcar el trabajo del partido para bajar el costo de la vida, algo que no es fácil de lograr cuando sólo se cuenta con unos pocos votos de margen. Trump, mientras tanto, a menudo está concentrado en otros asuntos.

$!Partidarios de James Talarico candidato demócrata al Senado observan los resultados en sus teléfonos en Austin, Texas.
Partidarios de James Talarico candidato demócrata al Senado observan los resultados en sus teléfonos en Austin, Texas. AP/Eric Gay

La guerra iniciada en Irán ha alterado el mensaje del partido sobre la asequibilidad. Los líderes republicanos enfrentan preguntas frecuentes sobre el aumento del costo de la gasolina en Estados Unidos, que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, describió como un “bache temporal”. El proyecto de ley electoral que impulsa Trump se basa en su insistencia de que ganó las elecciones presidenciales de 2020, afirmaciones rechazadas por decenas de tribunales y por su propio fiscal general de entonces.

Por momentos, el presidente incluso mostró desdén por los temas tradicionales de economía doméstica que otros republicanos preferían destacar.

“Cada vez que salgo, ‘salve a Estados Unidos, señor. Ley SAVE America’. De eso es de lo único que hablan”, dijo Trump en el evento republicano. “No hablan de vivienda. No hablan de nada. De eso es de lo que quieren hablar”.

Johnson, cercano a Trump y que apareció con él en el escenario esta semana, no se está distanciando mucho de los esfuerzos de Trump a favor del proyecto de ley electoral. Johnson negó el martes que hubiera alguna diferencia entre sus colegas y la Casa Blanca.

“Todos estamos en la misma página. El presidente y yo estamos perfectamente acompasados”, afirmó Johnson.

Un camino accidentado para los republicanos

Pero el camino por delante es accidentado.

En un esfuerzo por ganar influencia sobre los legisladores, incluidos algunos republicanos, Trump dijo que no promulgará otras leyes hasta que se apruebe el proyecto de ley electoral. Eso plantea la posibilidad de que el Congreso se paralice justo cuando los legisladores están pidiendo a los votantes que los envíen de regreso a Washington.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Intentará Trump apoderarse de las máquinas de votación para perturbar las elecciones de mitad de período?

Aprobar una legislación que se ajuste a las exigencias de Trump también será complicado. La Cámara ya aprobó una versión del proyecto, por lo que los cambios que quiere Trump requerirían una nueva acción de la cámara.

La dinámica no es más sencilla en el Senado, donde los republicanos están teniendo dificultades para aprobar la medida sin apoyo demócrata. Y eso era antes de que Trump pidiera añadidos, al decir que los republicanos deberían “ir a por el gran premio”.

Mientras tanto, el Congreso tiene otras tareas destacadas pendientes, como la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional y la confirmación de su nuevo líder.

$!Mark Hopson sostiene un cartel de campaña del representante estadounidense Bennie Thompson frente a un centro de votación en Jackson, Mississippi.
Mark Hopson sostiene un cartel de campaña del representante estadounidense Bennie Thompson frente a un centro de votación en Jackson, Mississippi. AP/Sophie Bates

Johnson sugirió el martes que había maneras de que los legisladores continuaran su trabajo pese a la amenaza de Trump de no firmar leyes. El presidente de la Cámara señaló que la Constitución permite que una legislación se convierta en ley si se envía al presidente pero no se firma en un plazo de 10 días.

Johnson busca trasladar la atención a los demócratas

Ante un cálculo político difícil, Johnson está tratando de trasladar la atención a los demócratas, en particular por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, que ha hecho que en los últimos días se abulten las filas en los controles de seguridad en algunos aeropuertos.

“Si se perdió una boda o un funeral, o le preocupa perder su vuelo por las vacaciones de primavera este fin de semana, a quienes debe culpar es a los demócratas”, dijo Johnson.

Los republicanos pasaron gran parte de esta semana tratando de recordarles a los votantes lo que no les gustaba de la vida antes de que Trump regresara al cargo. Hubo menciones frecuentes de la inflación y a los cruces fronterizos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

La pregunta que podría animar la elección de este año, sin embargo, es si los votantes están más interesados en el cambio de Biden a Trump o si están más enfocados en lo que viene.

Si los votantes están más orientados al futuro, eso podría representar un obstáculo adicional para el Partido Republicano.

Aproximadamente un tercio de los estadounidenses mencionó la inflación o las finanzas personales como temas que querían que el gobierno abordara este año, según una encuesta AP-NORC de diciembre. Casi nadie mencionó preocupaciones sobre las leyes electorales o la seguridad de las elecciones.

Bajo un sol abrasador de Florida, un puñado de republicanos de la Cámara se reunió el martes por la tarde para asegurar que estaban escuchando y que merecen otro período en el poder.

“No nos estamos durmiendo en los laureles. Reconocemos que todavía nos queda mucho por hacer y estamos trabajando en ello”, afirmó la representante Beth Van Duyne, republicana de Texas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Economía
ciudadanía

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Partido Republicano

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T