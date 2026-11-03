Xavier Becerra será el primer gobernador de origen latino de California

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años, según las proyecciones de AP y NBC News.

El veterano político de 68 años lidera la contienda para suceder al democrata Gavin Newsom al cargo de la gobernatura del estado más poblado de Estados Unidos, contra el republicano Steve Hilton.

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Becerra se convertiría así en el primer mandatario de raíces mexicanas al frente del Estado Dorado desde que pertenece a Estados Unidos, y su victoria consolidaría a California como un bastión demócrata, que ha puesto cara a la Administración del presidente Donald Trump.

Becerra ocupó la cartera de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025). Anteriormente, fue fiscal general de California, miembro de la Cámara de Representantes durante doce legislaturas y miembro de la Legislatura estatal durante dos años.

El demócrata pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas de junio, cuando compitió contra 61 aspirantes, a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News

ELIGEN A GOBERNADORA INDÍGENA

La demócrata Deb Halland ganó este martes la carrera a gobernadora de Nuevo México en las elecciones de medio mandato, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos, según las proyecciones de Associated Press y NBC.

Haaland se hará con el cargo tras su paso por la Administración del presidente Joe Biden como secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete de Estados Unidos, principal órgano asesor del presidente conformado entonces por la vicepresidenta, Kamala Harris, y el resto de titulares de los departamentos federales.

Antes de eso, en 2018, la gobernadora electa ya ostentó el título de primera congresista de su identidad étnica en la Cámara de Representantes, aunque en este caso comparte la mención con la que fuera congresista por Kansas, Sharice Davids, quien fue elegida en el mismo periodo electoral.

Las prioridades de Haaland, según explica su equipo de campaña, se centran en cuestiones como la salud, la vivienda o la educación, pero también las adicciones, el crimen y la sequía, “desafíos” para los que piden soluciones diferentes a lo habitual.

Cuando todavía no se había adentrado en el mundo de la política, esta miembro del Partido Demócrata llevó a cabo trabajos de catering y dirigió su propio negocio produciendo y enlatando salsas, una ocupación que compatibilizó con la crianza en solitario de su hijo no binario, Somah.

De joven, Haaland perteneció a una familia militar, con un padre oficial del Cuerpo de Marines, lo que le llevó a estudiar en hasta 13 escuelas públicas antes de graduarse en el Highland High School en Albuquerque, pero no fue hasta los 28 años que se sacó la licenciatura en inglés en la Universidad de Nuevo México, donde más tarde también obtuvo un posgrado en derecho.