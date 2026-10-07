‘Ya no son nuestros niños’: tres años de guerra sumen en el trauma a la infancia en Gaza

AL MAWASI, FRANJA DE GAZA- Siwar tiene ocho años y hasta hace tres salía sola a la calle, iba y venía del colegio y bajaba a jugar sin pedir permiso. Hoy no se atreve a ir al baño si su madre no la acompaña. Su padre murió el 5 de diciembre de 2023, dos meses después de que estallara la guerra, y desde entonces la niña engordó de golpe y vive pegada a ella. “La seguridad lo era todo para ellos y ahora no la tienen. Les da miedo todo; incluso para ir al colegio quieren que yo los lleve y los recoja”, explica a EFE Walaa Awad, de 33 años, viuda y madre de dos niñas y un niño. Su hija mayor, añade, se despierta de noche aterrada por las pesadillas.

Tres años después del inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que mató a unas 1,200 personas en Israel y en el que 251 fueron tomadas como rehenes, y casi uno después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños de la Franja siguen viviendo en un estado de alerta permanente. Casi nueve de cada diez menores consultados por UNICEF en la Franja pidieron apoyo psicológico y el 91,8 % aseguró vivir con miedo a los bombardeos, según el último informe de situación de la agencia de la ONU, que cubre el primer semestre de 2026. “VEO A PAPA DELANTE DE MÍ” Walaa lleva a sus hijas a sesiones con Nawal Asqul, una terapeuta que trabaja con técnicas de programación neurolingüística y que empezó a atender a niños cuando ella misma estaba desplazada en Al Mawasi, en el sur de la Franja.

Casi todos los pequeños que llegan a su consulta, relata, le describen lo mismo. “Los sonidos en la cabeza no se acaban: el ruido de los aviones, de los bombardeos, de los cinturones de fuego. Las imágenes de los restos humanos y de la sangre no quieren desaparecer”. Uno de ellos le dijo que veía esas escenas allá donde mirara. “Le pregunté: ‘¿Lo ves en tu cabeza?’. Y me contestó: ‘No, lo veo de verdad, delante de mí’”, recuerda. Asqul enumera que encuentra a diario niños que se orinan sin control, que dejan de hablar o que se pasan el día con las manos sobre los oídos “porque no quieren oír los sonidos de la guerra”.

Entre los nuevos patrones de comportamiento en los menores de su consulta, la terapeuta también ha identificado agresividad e hiperactividad. “Pelean en la cola del comedor benéfico, por el agua, por todo. Nuestros niños ya no son nuestros niños. Viven en modo supervivencia”. “Los padres me dicen que es como si nunca hubieran educado a sus hijos. Yo les tranquilizo diciéndoles que esos comportamientos no son aprendidos, sino la forma que tiene el niño de expresar un trauma para el que no encuentra palabras”, relata Asqul. CRECER EN MITAD DE LA MASACRE Imad al Salawi, padre de cinco hijos, vivía junto al hospital Náser de Jan Yunis, uno de los escenarios más castigados de la guerra. Sus hijos vieron una y otra vez cadáveres y restos humanos en la calle. “Intenté alejarlos de ese entorno, pero no pude, porque estábamos dentro. ¿Adónde los iba a llevar?”, explica a EFE Al Salawi, que acude rutinariamente a la consulta de Asqul en Jan Yunis con su hija mayor, Sara. En la sala de espera, Sara y su padre coinciden con Ahmed y su madre, Ilham Barud, desplazados repetidamente durante la guerra.