‘Ya no son nuestros niños’: tres años de guerra sumen en el trauma a la infancia en Gaza

‘Ya no son nuestros niños’: tres años de guerra sumen en el trauma a la infancia en Gaza

+ Seguir en Seguir en Google
EFE
por EFE

El Ministerio de Sanidad de Gaza cifra en 60,737 los menores que han perdido a uno o a ambos progenitores

Internacional
/
COMPARTIR

AL MAWASI, FRANJA DE GAZA- Siwar tiene ocho años y hasta hace tres salía sola a la calle, iba y venía del colegio y bajaba a jugar sin pedir permiso. Hoy no se atreve a ir al baño si su madre no la acompaña. Su padre murió el 5 de diciembre de 2023, dos meses después de que estallara la guerra, y desde entonces la niña engordó de golpe y vive pegada a ella.

“La seguridad lo era todo para ellos y ahora no la tienen. Les da miedo todo; incluso para ir al colegio quieren que yo los lleve y los recoja”, explica a EFE Walaa Awad, de 33 años, viuda y madre de dos niñas y un niño. Su hija mayor, añade, se despierta de noche aterrada por las pesadillas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/muestran-imagenes-como-la-campana-militar-israeli-han-borrado-localidades-de-gaza-GA23980789

Tres años después del inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que mató a unas 1,200 personas en Israel y en el que 251 fueron tomadas como rehenes, y casi uno después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños de la Franja siguen viviendo en un estado de alerta permanente.

Casi nueve de cada diez menores consultados por UNICEF en la Franja pidieron apoyo psicológico y el 91,8 % aseguró vivir con miedo a los bombardeos, según el último informe de situación de la agencia de la ONU, que cubre el primer semestre de 2026.

“VEO A PAPA DELANTE DE MÍ”

Walaa lleva a sus hijas a sesiones con Nawal Asqul, una terapeuta que trabaja con técnicas de programación neurolingüística y que empezó a atender a niños cuando ella misma estaba desplazada en Al Mawasi, en el sur de la Franja.

$!La terapeuta Nawal Asqul atiende a niños afectados por el trauma de la guerra en Al Mawasi, Franja de Gaza.
La terapeuta Nawal Asqul atiende a niños afectados por el trauma de la guerra en Al Mawasi, Franja de Gaza. EFE

Casi todos los pequeños que llegan a su consulta, relata, le describen lo mismo. “Los sonidos en la cabeza no se acaban: el ruido de los aviones, de los bombardeos, de los cinturones de fuego. Las imágenes de los restos humanos y de la sangre no quieren desaparecer”.

Uno de ellos le dijo que veía esas escenas allá donde mirara. “Le pregunté: ‘¿Lo ves en tu cabeza?’. Y me contestó: ‘No, lo veo de verdad, delante de mí’”, recuerda.

Asqul enumera que encuentra a diario niños que se orinan sin control, que dejan de hablar o que se pasan el día con las manos sobre los oídos “porque no quieren oír los sonidos de la guerra”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-el-inicio-del-ciclo-escolar-los-ninos-gazaties-regresan-a-unas-aulas-con-pocos-pupitres-y-aun-bajo-ataques-israelies-JH23601549

Entre los nuevos patrones de comportamiento en los menores de su consulta, la terapeuta también ha identificado agresividad e hiperactividad. “Pelean en la cola del comedor benéfico, por el agua, por todo. Nuestros niños ya no son nuestros niños. Viven en modo supervivencia”.

“Los padres me dicen que es como si nunca hubieran educado a sus hijos. Yo les tranquilizo diciéndoles que esos comportamientos no son aprendidos, sino la forma que tiene el niño de expresar un trauma para el que no encuentra palabras”, relata Asqul.

CRECER EN MITAD DE LA MASACRE

Imad al Salawi, padre de cinco hijos, vivía junto al hospital Náser de Jan Yunis, uno de los escenarios más castigados de la guerra. Sus hijos vieron una y otra vez cadáveres y restos humanos en la calle.

“Intenté alejarlos de ese entorno, pero no pude, porque estábamos dentro. ¿Adónde los iba a llevar?”, explica a EFE Al Salawi, que acude rutinariamente a la consulta de Asqul en Jan Yunis con su hija mayor, Sara.

En la sala de espera, Sara y su padre coinciden con Ahmed y su madre, Ilham Barud, desplazados repetidamente durante la guerra.

$!ALa terapeuta Nawal Asqul muestra en su teléfono el tratamiento que realiza a os niños que sufren por el trauma de la guerra en Al Mawasi, Franja de Gaza.
ALa terapeuta Nawal Asqul muestra en su teléfono el tratamiento que realiza a os niños que sufren por el trauma de la guerra en Al Mawasi, Franja de Gaza. EFE

Barud decidió buscar ayuda para Ahmed cuando vio que, tras cada desplazamiento, su hijo desarrollaba tartamudez y aparecían manchas en su cara.

“Ahmed tenía amigos cercanos y ya no tiene amigos como antes. Lo que más le duele es no encontrar a la gente con la que se crió, con la que jugaba y con la que iba y venía”, relata la madre.

UNA TREGUA QUE “FALLA A LOS NIÑOS”

La sangría en Gaza, donde desde hace tres años han muerto 74,200 personas por fuego israelí, más de 22 ml de ellas niños, no se detuvo tras el alto el fuego de octubre de 2025.

En los 300 días posteriores al anuncio de la tregua, al menos 300 niños murieron, una media de uno al día, según la agencia de la ONU, cuyo director regional, Édouard Beigbeder, sostuvo en agosto que una tregua así «está fallando a los niños».

El Ministerio de Sanidad de Gaza cifra en 60,737 los menores que han perdido a uno o a ambos progenitores. Unos 800 mil niños, la gran mayoría de los de la Franja, siguen desplazados en cerca de 1,600 asentamientos.

UNICEF advierte de que la complejidad creciente de los casos supera la disponibilidad de servicios especializados de salud mental. Ese vacío empuja a muchas familias hacia terapeutas como Asqul, que para madres como Walaa son lo único a su alcance.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Guerras
Menores De Edad
Víctimas
Localizaciones
Franja De Gaza
EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’