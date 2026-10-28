Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende: Revelan violencia, fardos de dinero e investigación del FBI

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México
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    Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende: Revelan violencia, fardos de dinero e investigación del FBI
    Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende, su esposa. X

Fuentes cercanas revelan altercados físicos, traslado de 50 mil dólares sin declarar y que el legislador ya no cuenta con visa estadounidense.

La vida pública del diputado federal Cuauhtémoc Blanco y de su esposa, Natalia Rezende Moreira, atraviesa momentos de controversias tras darse a conocer acusaciones de peleas en su hogar, traslados de dinero en efectivo e investigaciones por parte del FBI hacía el exfutbolista.

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La polémica se dio luego de que agentes de revisión en Nueva York detuvieron a la ex titular del DIF Morelos por no declarar 50 mil dólares en efectivo con los que entró al país. Razón por la que le habrían cancelado su visa.

AGRESIONES FÍSICAS Y PELEAS POR EL DINERO

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, personas cercanas a la familia confirman que la pareja tuvo una discusión fuerte hace poco porque Blanco descubrió que faltaba una gran cantidad de dinero, la cual coincidiría con la cantidad que su esposa llevó a Estados Unidos.

La pelea creció tanto que Natalia Rezende agredió físicamente al legislador. Este no sería el único enfrentamiento entre ambos, pues ya existían reportes de peleas con destrozos en sus propiedades de Cuernavaca y Ciudad de México.

LA COMPLICIDAD Y AMENAZAS QUE EVITAN UN POSIBLE DIVORCIO

A pesar de los problemas y de llevar una mala relación, la pareja sigue casada por supuestas presiones y acuerdos entre ellos. Las mismas fuentes cercanas señalan que Rezende amenazó a Blanco con contar actos de corrupción con dinero que involucrarían al hijo mayor del exfutbolista.

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LA INVESTIGACIÓN DEL FBI SOBRE BLANCO

En Estados Unidos, el FBI mantiene un caso abierto contra Cuauhtémoc Blanco y su exjefe de oficina, José Manuel Sanz, para revisar el origen de su dinero y posibles malos manejos.

Debido a las investigaciones ya los problemas con el dinero en el aeropuerto, el gobierno de Estados Unidos le quitó también le quito la visa al exgobernador.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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