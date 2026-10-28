SAT confirma fecha del Sorteo El Buen Fin 2026: habrá premios de hasta 250 mil pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT ) anunció la fecha del Sorteo El Buen Fin 2026 , una iniciativa que busca incentivar las compras con tarjetas bancarias, promover la formalidad y reconocer a los consumidores y negocios que participen en la temporada de ofertas.

El evento se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas. Para esta edición, las autoridades contemplan una bolsa total de 500 millones de pesos, distribuida entre compradores y establecimientos que cumplan con los requisitos establecidos.

Las compras que podrán participar deberán realizarse durante El Buen Fin, programado del 13 al 17 de noviembre de 2026.

¿CUÁNDO ES EL SORTEO EL BUEN FIN 2026 DEL SAT?

El Sorteo El Buen Fin 2026 se realizará el 4 de diciembre al mediodía. Los consumidores podrán consultar la lista de ganadores a partir del lunes 7 de diciembre en el minisitio oficial del programa.

De acuerdo con la información difundida, los premios deberán depositarse antes del 5 de enero de 2027, por lo que los participantes tendrán que estar atentos a los resultados y verificar si sus compras resultaron ganadoras.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO DEL SAT?

Para los consumidores, participar requiere realizar compras de al menos 250 pesos durante el periodo de promociones, siempre que se cumplan las condiciones de la convocatoria.

Entre los requisitos principales se encuentran:

1. Comprar del 13 al 17 de noviembre de 2026.

2. Pagar con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante.

3. Realizar la compra en un establecimiento inscrito en el programa.

4. Cumplir con las bases oficiales del sorteo.

Es importante considerar que no todas las compras entran automáticamente en la dinámica. Por ello, conviene verificar que el comercio esté registrado y que el pago cumpla con las condiciones establecidas por el SAT.

¿DE CUÁNTO SON LOS PREMIOS DEL BUEN FIN 2026?

La bolsa anunciada para consumidores y comercios asciende a 500 millones de pesos. Para los compradores se contempla un premio mayor de 250 mil pesos, además de premios de distintos montos.

Entre los premios señalados se encuentran 60 de 20 mil pesos y 150 mil 100 premios de 500 pesos. En total, la convocatoria contempla 321 mil 260 premios para consumidores.

Los comercios participantes también podrán ganar. Para ellos se destinará una bolsa de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.