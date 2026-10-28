Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD

El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a la edad de 92 años. La noticia se dio a conocer a través de periodistas como López Dóriga, quien lamentó la muerte en su red social X, y diversos medios de comunicación a lo largo del país.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura relevante en la historia moderna del país, su trayectoria transformó el sistema político al encabezar la ruptura del partido oficial y abrir el camino a la pluralidad electoral.

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cárdenas fue ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y de Amalia Solórzano, inició su camino político en el PRI, partido con el que llegó a ser gobernador del estado de Michoacán entre 1980 y 1986.

1998 Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Cuauhtémoc Cárdenas marcó un hito en 1987 al liderar la Corriente Democrática dentro del PRI. El movimiento provocó una fractura interna que derivó en su candidatura presidencial en las históricas elecciones de 1988, saliendo ganador Carlos Salina de Gortari bajo denuncias de fraude e irregularidades en el conteo de votos.

Tras lo ocurrido en 1988, Cárdenas impulsó la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. Como primer presidente nacional de dicho partido político hasta 1993, logró consolidar una alternativa de izquierda unificada frente al régimen de partido único.