Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD

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    Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD
    Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano y fundador del PRD. VANGUARDIA

Fallece el tres veces candidato presidencial y primer jefe de Gobierno del DF a los 92 años, figura clave de la transición democrática en México.

El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a la edad de 92 años. La noticia se dio a conocer a través de periodistas como López Dóriga, quien lamentó la muerte en su red social X, y diversos medios de comunicación a lo largo del país.

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Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura relevante en la historia moderna del país, su trayectoria transformó el sistema político al encabezar la ruptura del partido oficial y abrir el camino a la pluralidad electoral.

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cárdenas fue ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y de Amalia Solórzano, inició su camino político en el PRI, partido con el que llegó a ser gobernador del estado de Michoacán entre 1980 y 1986.

1998 Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Cuauhtémoc Cárdenas marcó un hito en 1987 al liderar la Corriente Democrática dentro del PRI. El movimiento provocó una fractura interna que derivó en su candidatura presidencial en las históricas elecciones de 1988, saliendo ganador Carlos Salina de Gortari bajo denuncias de fraude e irregularidades en el conteo de votos.

Tras lo ocurrido en 1988, Cárdenas impulsó la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. Como primer presidente nacional de dicho partido político hasta 1993, logró consolidar una alternativa de izquierda unificada frente al régimen de partido único.

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PRIMER JEFE DE GOBIERNO Y TRAYECTORIA PRESIDENCIAL

En 1977 hizo historial convertirse en el primer Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo mediante el voto popular. Ocupó el cargo hasta 1999, abriendo una etapa de administraciones de izquierda en la capital del país.

TRES VECES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

A lo largo de su carrera contendió en tres ocasiones por la Presidencia de la República: en 1988, 1994 y 2000. En noviembre de 2014 presentó su renuncia al PRD tras señalar diferencias con la dirigencia sobre el rumbo del partido.

LEGADO POLÍTICO

En sus últimos años mantuvo una posición de respeto e independencia frente a los gobiernos en turno. Aunque expresó distanciamiento en temas como la política energética y la militarización, continúo siendo reconocido por diversos sectores como un referente moral de la democracia mexicana.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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