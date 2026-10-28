Justin Tucker regresa a la NFL; Chiefs lo reclutan para meterle presión al errático Butker

Los Kansas City Chiefs firmaron a Justin Tucker para su escuadra de prácticas, en una decisión que aumenta la presión sobre Harrison Butker, quien atraviesa una temporada irregular. Aunque el entrenador Andy Reid mantiene su confianza en el titular, la llegada de uno de los pateadores más destacados de la NFL representa una advertencia: los errores comienzan a tener consecuencias.

Butker todavía tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero ya no trabaja con la misma tranquilidad. Con Tucker en las instalaciones del equipo, cada entrenamiento cobra mayor importancia para un jugador que necesita recuperar la precisión que lo convirtió en una pieza confiable de Kansas City.

La contratación llegó después de la derrota por 20-3 ante los Seattle Seahawks, partido en el que Butker falló dos goles de campo y dejó escapar oportunidades para mantener a los Chiefs en la pelea.

El problema no se limita a una mala tarde. El pateador ha convertido 11 de sus 16 intentos de gol de campo en la temporada, para una efectividad del 68.8%, además de fallar un punto extra. Sus cinco intentos errados encendieron las alarmas en una posición en la que cada oportunidad desaprovechada puede cambiar el rumbo de un partido.

Ante ese panorama, Kansas City comenzó a buscar alternativas. El equipo también probó a Ben Sauls y Harrison Mevis antes de decidirse por Tucker, una señal de que la preocupación por el rendimiento de Butker no pasó inadvertida para la organización.

REID TODAVÍA RESPALDA A SU TITULAR

Por ahora, Andy Reid tiene previsto mantener a Butker como titular para el próximo compromiso ante los Denver Broncos. El entrenador atribuyó sus dificultades a cuestiones técnicas y considera que puede recuperar su nivel con trabajo durante la semana.

Sin embargo, la incorporación de Tucker modifica el escenario. El veterano comenzará desde la escuadra de prácticas, donde tendrá la oportunidad de demostrar que todavía conserva las condiciones para competir al máximo nivel.

Este movimiento no significa que Butker vaya a perder inmediatamente su puesto, pero sí introduce una alternativa con experiencia y credenciales suficientes para obligarlo a responder. Si los errores continúan y Tucker convence al cuerpo técnico, la competencia podría adquirir mayor relevancia.

La escuadra de prácticas permite que el nuevo integrante trabaje con el equipo sin ocupar, de momento, una de las 53 plazas del plantel activo. Kansas City podrá evaluar su condición física, precisión y adaptación antes de decidir si lo promueve para un partido.

TUCKER, UN VETERANO CON HISTORIA DORADA Y NEGRA

La apuesta de los Chiefs tiene sustento en los números. Tucker disputó 13 temporadas con los Baltimore Ravens, recibió siete invitaciones al Pro Bowl y fue seleccionado cinco veces al primer equipo All-Pro.

Su efectividad histórica en goles de campo es del 89.1%, una cifra que lo coloca entre los pateadores más precisos de su generación. No obstante, su última campaña con Baltimore, en 2024, estuvo lejos de sus mejores registros: convirtió 22 de 30 intentos, para una efectividad del 73.3%, la más baja de su carrera.

Tucker no juega un partido de temporada regular desde aquella campaña, por lo que también tendrá que demostrar que puede recuperar su nivel después de una prolongada ausencia.