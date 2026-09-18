Saltillo: moverían producción de camioneta RAM heavy-duty a planta de Michigan

Stellantis está analizando mover la producción de algunos modelos de su camioneta RAM heavy-duty (servicio pesado), que realiza en su complejo de Saltillo, hacia su planta en Michigan, de acuerdo con medios estadounidenses. El sitio Automotive News divulgó que esa información surge porque Stellantis ya está abordando el tema con sus proveedores.”Stellantis ha contactado con proveedores para evaluar la viabilidad comercial de trasladar la producción de camionetas RAM heavy-duty de México a Michigan, mientras el fabricante de automóviles lidia con los aranceles de importación”, detalló el portal de noticias.

De acuerdo al sitio oficial de RAM, la línea heavy-duty consiste en camionetas pickup y chasises comerciales de gran capacidad fabricadas en la planta de ensamble de camiones en la localidad de Derramadero, en Saltillo, las cuales están diseñadas para tareas de carga, remolque y trabajo rústico. “Automotive News, citando a ejecutivos de dos (empresas) proveedoras que pidieron permanecer en el anonimato, informó que Stellantis ha solicitado estimaciones de costos para evaluar si trasladar la producción de la planta de ensamblaje de camiones de Saltillo a la de Warren, en Michigan, tendría sentido desde el punto de vista comercial”, reveló aparte el portal auto.blog.

“Los aranceles estadounidenses a los vehículos importados han transformado el panorama automotriz estadounidense desde su imposición el año pasado. Los fabricantes de automóviles se han visto obligados a reaccionar y replantear sus estrategias para mantenerse competitivos y, por supuesto, rentables. Stellantis es uno de los fabricantes que actualmente considera trasladar la producción a EU”. Apenas en febrero pasado, ya con casi un año de aranceles impuestos por EU, Stellantis dio el banderazo de salida al reinicio de producción de su RAM 1500 en su campus de Saltillo, la cual había pausado, pero ahora analiza mover líneas de otros modelos de esa marca. La compañía que hoy es Stellantis, tras la fusión de varias marcas, inició el 28 de abril de 1995 con la producción en su planta de ensamble de camiones en Derramadero, desde donde ha contribuido a la generación de un corredor de proveedores automotrices. Información de un video institucional de Stellantis México destaca que ahí tienen diferentes unidades productivas que incluye la planta de carrocerías de donde salen la RAM 1500 regular cab, la crew cab clásica, la RAM 2500, la RAM 3500, la RAM mega cab, DX chassis cab, la RAM 350 chassis cab, la RAM 4500 y la RAM 5500, así como planta de pintura y la de ensamble. El complejo emplea a más de 4 mil personas y produce en sus diferentes modelos más de mil vehículos al día, desde donde exporta a más de 45 países.